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▲泰勒絲跟凱爾西在婚宴場外的電子看板上，打上「JUST&T MARRIED」。（圖／X@Elizabeth Wagmeister @EWagmeister）

▲泰勒絲婚宴內外戒備森嚴，黑色休旅車排成長龍，把宴客名單送入內。（圖／AP美聯社）

▲泰勒絲婚宴場外，聚集超多粉絲、觀光客、媒體。（圖／AP美聯社）

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯麥可凱爾西（Travis Michael Kelce）結婚了！2人把婚宴場地選在紐約麥迪遜廣場花園，她不找伴娘團，而是由弟弟擔任「榮譽男伴」，證婚人更請來喜劇演員亞當山德勒（Adam Sandler）擔任，包括紅髮艾德、卡蜜拉卡貝羅、休葛蘭、伊森霍克等大咖全都到場，連NFL球星卡里姆杭特、庫柏庫普也現身祝賀。場館外電子看板更直接打上超大的「JUST&T MARRIED」字樣，不過這場世紀婚禮保密到家，賓客傳出全被禁止使用手機，至今社群媒體幾乎找不到任何婚禮內部畫面，神祕程度讓外界更加好奇，泰勒絲究竟把婚禮辦得多盛大。泰勒絲與凱爾西選在經常舉辦NBA賽事及大型演唱會的麥迪遜廣場花園完婚，現場戒備森嚴，婚禮細節完全保密。泰勒絲的公關Tree Paine透過e-mail表示，2人沒有安排傳統的伴娘、伴郎團，而是由泰勒絲的弟弟奧斯汀史威夫特（Austin Swift）擔任她的「榮譽男伴」；凱爾西則找來哥哥、同時也是Podcast共同主持人的傑森凱爾西（Jason Kelce）擔任首席伴郎。婚禮賓客名單同樣星光爆棚，歌手紅髮艾德、卡蜜拉卡貝羅，演員休葛蘭、伊森霍克、傑森蘇戴西斯，以及模特兒卡莉克勞斯都被目擊現身。凱爾西效力的堪薩斯城酋長隊的隊友卡里姆杭特也到場祝賀，此外還有西雅圖海鷹隊外接員、近期才拿下超級盃冠軍的庫柏庫普，紐約巨人隊外接員朱朱史密斯舒斯特、NFL主播喬巴克，以及《夏日之戀》系列小說作者韓珍妮，通通被拍到進入場內。而在婚禮開始前，就有不少名人、運動員與好友陸續在社群媒體發文，透露自己正在準備或即將出發參加一場正式的「黑領結」晚宴。美聯社設置在場館外的攝影機更拍到，一輛又一輛黑色休旅車排成長龍，載著身穿燕尾服與晚禮服的婚禮賓客抵達。而場外也聚集大批媒體、粉絲、民眾與觀光客，即使完全看不到婚禮內部，仍有許多人想親自參與這場世紀婚宴，甚至有住在曼哈頓北方約1小時車程處的粉絲，特地搭火車進城，只為待在婚禮附近，她表示：「泰勒絲的音樂是我人生中許多美好時刻的背景配樂，包括感情、朋友，還有我的丈夫與孩子。」該名粉絲的好友還興奮表示：「光是待在這裡，親眼感受所有能量與興奮氣氛，就真的非常有趣。體育與音樂的結合，完全可以解釋為什麼他們今天會選擇在麥迪遜廣場花園舉辦婚禮。」