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150歐元以下取消豁免 混裝不同商品將累計課稅

系統未完稅機制暫緩 僅影響15%具IOSS帳號企業客戶

C2C個人禮品仍可寄送 務必填寫稅則號數

歐盟今年7月起取消寄往歐洲的小額商品郵件免關稅，中華郵政公司因為尚未與歐盟各國完成完稅交付（delivered Duty Paid，DDP）相關協議，以及歐盟關稅資訊串接作業機制，因此暫停「須以寄件人繳稅程序」的收寄項目，但收件人繳稅程序仍可收寄，包含個人寄給個人的郵件、商品價值超過150歐元的郵件。今年7月1日起，歐盟取消商品價值150歐元以下的小額豁免關稅優惠；商品價值150歐元以下的進口物品，將依規定課徵臨時簡化關稅。關稅計算方式為每一不同申報品項或稅則分類課徵3歐元；例如同一郵件內如有2項不同種類商品，即課徵6歐元，而個人寄給個人且價值不超過45歐元的禮品，仍屬免稅範圍。依歐盟27國郵政要求，具有 IOSS（Import One Stop Shop） 帳號的企業客戶、網路賣家及電商平台等寄往歐盟消費者的商品類郵件（B2C），須採完稅交付程序辦理，也就是相關稅費須再寄件時完成繳納。中華郵政公司指出，相關協議跟機制還未完成，為避免因無DDP程序而讓郵件遭退回、影響顧客權益，因此7月1日起調整寄往歐盟國家的服務。根據統計，中華郵政去年寄往歐盟國家國際郵件營運量占整體出口量2.4%，其中具有「IOSS」帳號的企業客戶交寄者約占寄往歐盟國家郵件量15%。中華郵政指出，具有IOSS帳號企業客戶、網路賣家及電商平台等商品類郵件（B2C）暫停收寄項目（須以寄件人繳稅程序）。不過，未使用IOSS帳號的企業客戶、網路賣家及電商平台等寄往歐盟消費者商品類郵件（B2C），個人寄給個人之郵件（C2C）、商品價值逾150歐元的郵件，還有文件類免稅郵件仍可收寄（維持現行收件人繳稅程序）。中華郵政提醒，寄往歐盟國家之商品類郵件，請務必正確填寫物品名稱、數量、價值、原產國及稅則號數（HS Code或TARIC Code）等資料。如因未填寫稅則號數、資料不完整或申報不實，致郵件遭寄達國海關退回、延誤、課徵相關費用或衍生其他損失，相關責任及費用由寄件人自行負責，不退還已付郵資。