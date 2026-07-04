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▲大雅分局除了精心安排警察勤務介紹與警用裝備展示(圖／楊瓊瓔服務處提供2026.7.4)

270個名額一開放即瞬間秒殺！由立法委員楊瓊瓔與市議員吳呈賢、吳建德、賴朝國攜手主辦的「小小警察體驗營」，今(4)日於台中市警察局大雅分局開訓。今起每週六登場、共規劃6梯次，引發家長熱烈迴響。親自主持開訓典禮的立委楊瓊瓔表示，非常感謝大雅警分局的創新規劃，透過寓教於樂的方式，不僅能讓孩子從小扎根安全法治觀念，也能深刻體會基層警員的辛勞，進而凝聚社會敬警、挺警的力量。活動現場，小朋友們報到便換上迷你警察制服，戴上警帽、穿上警裝的超萌模樣，瞬間成為家長手機鏡頭捕捉的絕對焦點。大雅分局除了精心安排警察勤務介紹與警用裝備展示外，更特別策劃五大趣味闖關活動，包括「防詐小尖兵」、「柯南小偵探」、「交通安全我最行」、「婦幼安全我知道」及「小小警察出任務」。此外，活動還邀請到緝毒犬「LaLa」與爆破犬「IDOL」擔任特別來賓，超人氣明星警犬一現身，立刻吸乾全場大小朋友的目光。立委楊瓊瓔致詞表示，希望「萌警們」能把學到的安全知識傳遞給周遭家人，並提醒家中長輩一定要遵守交通規則。同時，她也鼓勵小尖兵們化身宣導大使，將防詐守則帶回學校與家庭，若接到可疑電話，務必儘快撥打165或110尋求警察協助，一起加入中市「防詐少年少女團」的行列。她也現場向孩子們宣導婦幼安全的重要性，加深自我保護的意識。許多家長對活動的用心籌備給予高度評價，一致認為這樣的沉浸式體驗對孩子的成長影響深遠。大雅警分局長施永昭指出，本次體驗營活動完全以孩子的需求為出發點，翻轉傳統教條式的政令宣導，藉此提高民眾的參與度。這不僅能加深市民的安全知識、讓參與的孩童從小建立正確守法觀念，更希望能讓市民從「認識警察工作」到「認同警察」，進而體會到台中市是一個兼具安全與幸福的最佳城市。「小小警察體驗營」不僅讓孩子近距離體驗警察的日常，也讓家長們深刻體會到自我保護與警民合作的重要性。楊瓊瓔強調，這樣傳遞正向能量的活動非常值得延續，未來將持續爭取並舉辦更多類似的體驗活動，促進下一代共同建設更美好的城市。