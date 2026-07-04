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吳子嘉：鄭麗文無法領導三軍、黨內亂成一團

國民黨尚未形成一致作戰力 蔣萬安孤軍奮戰

今年底就要進行2026縣市首長選戰，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（3）日開直播分析時事時直言，「國民黨已經沒有機會、沒有希望了」，因為身為黨主席的鄭麗文無法領導三軍，導致內部現在亂成一團。針對彰化縣長傳出可能換將一事，吳子嘉說，還搞什麼陣前換將，身兼民進黨主席的總統賴清德都已經親自領軍作戰，反觀國民黨主席在哪？有人在鏡頭前看到嗎？吳子嘉表示，國民黨至今還在面對提名與整合問題，甚至有人在醞釀「政權幻象」，他們現在面對的最大問題是「主席沒有辦法領導三軍」。面對未來的選戰時，國民黨主席究竟在哪裡？鏡頭面前有看到他嗎？國民黨有任何一個人在談選舉嗎？國民黨「扯後腿的永遠都不缺」，「大小姐」黨主席鄭麗文搞不定，導致整個黨亂成一團。吳子嘉指出，台北市長蔣萬安現在正處於「孤軍奮戰」狀態，當他被綠營針對時，竟然沒有任何一位藍營縣市首長站出來支援「被扁活該倒霉」，這就是國民黨讓人瞧不起的地方。而台中市長盧秀燕現在還專注於無人機等市政與產業相關議題，凸顯地方重量級人物各自布局，還沒有形成一致作戰的力量。面對藍黨中央對於2026作戰宛如一盤散沙狀態，吳子嘉認為，在賴總統已經親自上陣作戰的情勢，國民黨還持續處於「主席消失、首長孤立」的混亂的話，未來情勢將會非常的不樂觀。