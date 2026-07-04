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2026世界盃16強對戰組合與台灣時間賽程表

比賽日期與時間 (台灣時間) 16強對戰組合 舉辦地點 7月5日 01:00 加拿大 🇨🇦 vs. 摩洛哥 🇲🇦 NRG Stadium, Houston, Texas 7月5日 05:00 巴拉圭 🇵🇾 vs. 法國 🇫🇷 Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania 7月6日 04:00 巴西 🇧🇷 vs. 挪威 🇳🇴 MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey 7月6日 08:00 墨西哥 🇲🇽 vs. 英格蘭 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Estadio Banorte, Mexico City, Mexico 7月7日 03:00 葡萄牙 🇵🇹 vs. 西班牙 🇪🇸 AT&T Stadium, Arlington, Texas 7月7日 08:00 美國 🇺🇸 vs. 比利時 🇧🇪 Lumen Field, Seattle, Washington 7月8日 00:00 阿根廷 🇦🇷 vs. 埃及 🇪🇬 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia 7月8日 04:00 瑞士 🇨🇭 vs. 哥倫比亞 🇨🇴 BC Place, Vancouver, Canada

2026世界盃32強遺憾落敗與淘汰名單

▲2026年世界盃16強賽所有球隊已經全數出爐。（圖／取自FIBA X）

16強對戰組合看點與球隊優缺點深度分析

5. 葡萄牙 🇵🇹 vs. 西班牙 🇪🇸（7月7日 03:00）

6. 美國 🇺🇸 vs. 比利時 🇧🇪（7月7日 08:00）

7. 阿根廷 🇦🇷 vs. 埃及 🇪🇬（7月8日 00:00）

8. 瑞士 🇨🇭 vs. 哥倫比亞 🇨🇴（7月8日 04:00）

世界盃16強賽那些球隊被看好？誰能拿金靴？

▲西班牙新星拉明亞馬爾（Lamine Yamal）被看好能奪得金球獎。（圖／美聯社／達志影像）

梅西和C羅最快何時能夠交手？

▲在目前的16強與後續淘汰賽分組中，葡萄牙與阿根廷被分在不同半區，這意味著他們如果持續晉級，必續在決賽才能正面碰頭。（圖／美聯社／達志影像）

台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃在經歷了全新的32強淘汰賽考驗後，史上最驚心動魄的「世界盃16強」名單正式全數出爐！《NOWNEWS》以下為您帶來最完整的16強賽事懶人包，包含對戰時間、淘汰名單，以及各隊致命優缺點與觀戰看點分析。本屆16強呈現「美歐非三足鼎立」的全新格局，其中歐洲球隊共7隊、美洲球隊 7 隊（南美 4 隊、中北美 3 隊）、非洲球隊2隊。值得注意的是，包含德國、荷蘭等世界級傳統強權，竟然在32強的點球大賽中慘遭滑鐵盧、爆冷出局，而亞洲與大洋洲球隊則已在上一輪全軍覆沒。這些球隊在分組賽結束後未能晉級，提前結束了2026年世界盃的旅程：歐洲：捷克、土耳其、蘇格蘭亞洲：韓國、卡達、沙烏地阿拉伯、伊拉克、約旦、烏茲別克、伊朗美洲與加勒比海地區：烏拉圭、巴拿馬、海地、庫拉索非洲：突尼西亞大洋洲：紐西蘭這些球隊成功挺進淘汰賽，但在32強的單場決勝中不敵對手而遭到淘汰：歐洲：德國、荷蘭、瑞典、波士尼亞與赫塞哥維納、奧地利、克羅埃西亞亞洲：日本、澳洲非洲：南非、象牙海岸、剛果民主共和國、塞內加爾、阿爾及利亞、維德角、迦納美洲：厄瓜多⚽加拿大看點： 寫下淘汰賽 100% 完美勝率的奇蹟。總教練傑西·馬希（Jesse Marsch）高壓、極速的狂野球風極具觀賞性。📍優點： 攻守轉換速度驚人（每秒推進 1.85 公尺，賽會最快）。📍缺點： 頭號球星阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）腿後肌傷勢反覆，本季至今僅出賽 22 分鐘，能否撐過高強度對抗是最大隱憂。⚽摩洛哥看點： 連續兩屆大賽展現世界級統治力，本屆接連踢翻荷蘭與巴西。📍優點： 陣型極為互補、大於實力總和，能傳控也能快速反擊，防守端曾將荷蘭限制到僅有 6 次射門。📍缺點： 除了大巴黎球星阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi）外，其餘主力多非歐洲頂級豪門常客，陣容上限面臨考驗。⚽巴拉圭看點： 賽會最強「大巴」防線，靠著堅壁清野一戰成名。📍優點： 己方半場防守干預高達 718 次（傲視群雄），極度擅長擺低防線、消磨對手耐心。📍缺點： 極度懼退，一旦先失球（如小組賽對美國）防線就會徹底瓦解。⚽法國看點： 擁有本屆世界盃最摧枯拉朽的恐怖火力，每場至少轟進 3 球。📍優點： 基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）一人進球數就超越半數參賽球隊，前場三叉戟幾近無解。📍缺點： 高位逼搶（PPDA）紀律略低於平均，若對手能切斷中場與前場的供應線，可能導致前線孤立。⚽巴西看點： 總教練卡洛·安切洛蒂（Carlo Ancelotti）如何調配這支重攻輕守的森巴軍團。📍優點： 維尼修斯（Vinícius Júnior）等天才鋒線群個人能力超群，下半場具備自行改寫戰術、轟炸禁區的全面破壞力。📍缺點： 上半場戰術極易陷入教條式僵局，邊後衛位置缺乏頂級深度。⚽挪威看點： 破天荒的非典型北歐反擊流，依賴極致雙星。📍優點： 擁有世界第一神鋒埃林·哈蘭德（Erling Haaland）的恐怖衝刺與終結力。📍缺點： 陣地防守非常糟糕（4 場狂丟 8 球、預期失球率排在第 30 名），完全不具備控制對手射門數的能力。⚽墨西哥看點： 賽會至今唯一「全勝且一球未失」的鋼鐵之師。📍優點： 坐擁阿茲特克高海拔地主優勢，體能加成相當於場上有「兩個梅西」。📍缺點： 淘汰賽即將移師美國，能享受這最後一場高原地主優勢的邊際效應。⚽英格蘭看點： 湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）執教下，高度依賴巨星單點閃擊。📍優點： 哈里·凱恩（Harry Kane）與裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）只要一人閃光就能決定比賽。📍缺點： 防線是致命軟肋。右後衛里斯·詹姆斯（Reece James）受傷後，後防線在面對對手反擊推進時顯得極度不穩。⚽葡萄牙看點： 跌跌撞撞、一路與 VAR 相伴的「不死鳥」。📍優點： 貢薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）等替補球員能在危急時刻挺身而出。📍缺點： 兩場比賽狂讓對手拿到 3.0 的預期進球（xG），防線風雨飄搖，且克里斯蒂亞諾·羅納度（C羅）是否該繼續先發持續引發內耗。⚽西班牙看點： 傳控流進化，本屆賽事最被低估的防守神隊。📍優點： 每場只讓對手開出 5 次射門與 0.21 xG，防守密不透風；拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）火線復歸提供極強突破力。📍缺點： 隊內過度習慣橫向與回傳的傾向仍在，若亞馬爾或威斯聯斯（Nico Williams）沒能先發，進攻容易流於沉悶。⚽美國看點： Mauricio Pochettino（波切蒂諾）麾下、近年來攻守結構最平衡的地主希望。📍優點： 基層與禁區攻守深度大幅提升，克里斯·理查茲（Chris Richards）穩定防線，前場壓迫極具系統性。📍缺點： 致命危機！本屆大爆發、轟入 3 球的當家前鋒福拉林·巴洛貢（Folarin Balogun）本場因紅牌遭禁賽，其預計替代者佩皮（Ricardo Pepi）近況低迷，進攻端必須高度仰賴克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）單點救世。⚽比利時看點： 剛經歷上輪對陣塞內加爾、落後 2 球後驚天逆轉大逃殺的殘存雄獅。📍優點： 替補陣容底蘊深厚，教練 Rudi Garcia 在下半場做出的換人調整曾成功改寫戰局。📍缺點： 黃金世代嚴重老化，核心凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne）與傑雷米·多庫（Jérémy Doku）被提早換下後球隊反而踢得更好，主力體能與求勝慾望遭遇極大質疑。⚽阿根廷看點： 萊納爾·梅西（Lionel Messi）在世界盃歷史上的最後之舞。📍優點： 梅西依舊維持歷史級的單點核心進攻與組織威脅，全隊擁有全賽會最高昂的凝聚力。📍缺點： 在 32 強面對維德角時暴露出青訓體系與中後場防守的混亂，面對速度型反擊有些吃力。⚽埃及看點： 點球大賽氣走澳洲的非洲法老王。📍優點： 穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）與奧馬爾·馬爾穆什（Omar Marmoush）的連線具備反擊的高效破壞力。📍缺點： 淘汰賽經驗與防線持久度低於歐美一流強權，容易在強攻下陷於被動。⚽瑞士看點： 大數據模型中進步幅度最大的「數據流強權」。📍優點： 布里爾·恩博洛（Breel Embolo）是本屆唯一在預期進球與預期助攻均排名前十的神將；中後場由格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）與馬紐埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）坐鎮，穩健無比。📍缺點： 賽會至今尚未遭遇真正意義上的前十強權，大賽抗壓性仍待考驗。⚽哥倫比亞看點： 攻守節奏極快、小組賽壓制葡萄牙的南美硬漢。📍優點： 球風硬朗，邊路衝擊力極強，路易斯·迪亞斯（Luis Díaz）等人狀態火熱。📍缺點： 攻守轉換時的防守陣型偶有脫節，容易給瑞士這類傳控穩健的球隊留下中路空檔。西班牙與法國是專家眼中最頂級的兩大強權。 在奪冠預測中這兩支球隊各獲得8票並列第一，晉級8強的呼聲無疑是全場最高。西班牙新星拉明亞馬爾（Lamine Yamal）被看好能奪得金球獎，而法國神鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）則是金靴獎的最強競爭者。 阿根廷的隱藏優勢 儘管在19位專家裡沒有任何人預測阿根廷能順利衛冕奪冠。卻仍有7位專家看好阿根廷能走得極遠，預期至少能殺進四強。專家強調阿根廷門將埃米利亞諾馬丁內斯（Emiliano Martínez）在PK大戰中擁有歷史級的宰制力，這在充滿變數的淘汰賽是一大絕對優勢。挪威 ESPN球評史蒂夫尼科爾（Steve Nicol）大膽預測，由超級前鋒哈蘭德領軍的挪威隊極具潛力。他點名挪威有本錢成為本屆賽事的灰姑娘，一路闖過16強甚至挑戰更後面的階段。另外，ESPN專家群普遍對於地主美國隊的晉級前景感到悲觀，僅有極少數人認為美國能在淘汰賽走得深。 相較之下，同為主辦國的墨西哥隊在球評與專欄作家的眼中，獲得了高出許多的期待值與過關看好度。在目前的16強與後續淘汰賽分組中，葡萄牙與阿根廷被分在不同半區，這意味著他們如果持續晉級，必續在決賽才能正面碰頭。葡萄牙（K組第二）的路徑：葡萄牙在 16 強賽將先對陣西班牙（比賽代號 M90）。若勝出，將在 8 強賽（半準決賽）面對「美國 vs. 比利時」之間的勝者。如果葡萄牙再度過關，就會闖進四強賽。對手很可能會是法國隊。阿根廷（J組第一）的路徑：阿根廷在16強賽將先對陣埃及（比賽代號 M100）。若勝出，將在8強賽面對「哥倫比亞 vs. 瑞士」之間的勝者。如果阿根廷同樣順利過關，就會進入四強賽。四強對手比較不確定，可能是墨西哥、巴西、英格蘭、挪威都有可能。若上述兩隊皆順利過關斬將，這場萬眾矚目的「梅羅世紀大戰」將在以下時間點震撼登場：▪️開打時間： 2026年7月20日▪️比賽階段： 2026世界盃決賽▪️預計地點： 美國境內主辦城市