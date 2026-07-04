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費爾柴德在台經紀公司帕菲克表示，「美職跟中職目前都有球隊有興趣，但都還在討論階段，所以目前沒有定論。」

台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭到美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），經過7天讓渡程序，費爾柴德拒絕下放小聯盟，選擇成為自由球員。消息一出，不少台灣球迷期待費爾柴德能夠來台獻技，不過按照中職規定，費爾柴德若加入中職球隊，需以洋將身份出賽。費爾柴德在台經紀公司帕菲克表示，「美職跟中職目前都有球隊有興趣，但都還在討論階段，所以目前沒有定論。」現年30歲的費爾柴德今年季前代表中華隊出征經典賽，在韓國之役敲出關鍵全壘打，總計經典賽4場出賽，12打數擊出3支安打含2轟，打擊率2成50、上壘率4成38、長打率7成50，一時之間成為家喻戶曉的「混血英雄」。雖然費爾柴德開季未從大聯盟出發，但在3A手感火燙，順利於5月30日被拉上大聯盟。回到最高殿堂後，費爾柴德未能延續好手感，14場出賽中，他僅繳出.158/.407/.158 的低迷打擊三圍，攻擊指數（OPS）僅有 0.565。雖然他在27個打席中展現了不錯的選球眼、選到7次保送，但與此同時卻狂吞了14次三振，6月27日，守護者隊決定將新秀英格爾（Cooper Ingle）升上大聯盟，將費爾柴德指定讓渡（DFA）。經過7天讓渡程序，並無其他大聯盟球隊承接，守護者隊將費爾柴德下放小聯盟，而費爾柴德拒絕這項安排，因此宣告成為自由球員，進入自由市場。費爾柴德生涯在大聯盟累積291場出賽，敲出18轟、69分打點，打擊率0.221，有27次盜壘。接下來費爾柴德將能自由與所有球團接觸，尋求下一個機會，引發台灣球迷關注。不少台灣球迷也期待費爾柴德能夠來台灣獻技，不過按照中職目前規定，費爾柴德若來台打球，仍需以洋將身份出賽。此外，近期費爾柴德拜訪西雅圖臺北經濟文化辦事處，和處長林美呈相談甚歡。帕菲克回應，「費爾柴德金卡資格條件早已核可，但季賽中忙碌，這次剛好趁本人在西雅圖，安排去外館辦理護照繳驗，金卡後續就等他11月來台可以領取實體卡。」