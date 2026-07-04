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▲雪山坑產業道路15公里處發生大規模邊坡崩塌(圖／民政局提供2026.7.4)

知名秘境「巨人之手」與雪山坑步道交通斷！台中和平區雪山坑產業道路（農中和201）因6月25日起的連日豪雨，遭遇大規模邊坡坍方，大量土石與巨石砸毀防護設施、阻斷道路。該路段不僅是當地居民的出入要道，更是觀光重鎮，市府已緊急實施雙向封閉管制。台中市民政局長吳世瑋表示，市府已會同和平區公所前往現地勘查。崩塌地點位於雪山坑產業道路1.5公里處，崩塌面寬約60至70公尺、高低落差達110公尺。現場發現邊坡土體極為鬆動、上方仍有懸石，巨大落石滾落距離最遠達40公尺。由於連日降雨導致土壤含水量過高，目前仍有持續崩塌風險，現階段完全不宜開放通行。為保障民眾安全，現場已設置路障。目前僅視安全狀況允許當地7戶居民及農務必要通行，降雨期間則全面禁止進入，相關管制措施將依天候與邊坡穩定度進行滾動式調整。民政局指出，後續復建工程將採「整體邊坡治理」方式辦理，規劃增設防落石網、施作噴凝土護坡、設置鋼板護欄，並同步修復受損道路與安全設施。整體復建經費預估約2,738萬元，民政局將積極協助和平區公所爭取市府水利局經費補助，並加速行政程序與工程發包，期盼在兼顧安全與品質的前提下儘速完工。和平區公所特別呼籲，近期山區地質極不穩定，為維護生命安全，請遊客暫勿前往雪山坑步道及「巨人之手」等熱門景點，切勿擅自穿越路障或進入管制區域。民眾出發前請務必留意市府及公所的最新公告，共同降低山區災害風險。