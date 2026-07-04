我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（4）日公開敬告總統賴清德，「不要把司法當政治工具」，強調若司法淪為政治鬥爭手段，將嚴重影響國家長治久安及台灣社會的長遠發展。對此，民進黨反問，「柯文哲跟民眾黨應該先問問自己，面對司法總是雙標？」呼籲柯文哲誠實面對其司法問題，不要再用這種政治攻擊，企圖掩蓋涉及不法的事實。對於柯文哲指控，民進黨下午回應，台灣是民主法治國家，維持司法獨立是每個民主政黨都因謹守的原則，在野黨包含柯文哲不斷指控賴總統把司法當作政治工具，卻無法提出實質證據，更多為含沙射影、穿鑿附會。民進黨反問，「柯文哲跟民眾黨應該先問問自己，面對司法總是雙標？只要對自己有利的判決就感謝司法，對自己不利的就說政治介入司法？」民進黨呼籲柯文哲，誠實面對其司法問題，不要再用這種政治攻擊，企圖掩蓋涉及不法的事實。柯文哲上午受訪時表示，司法制度本應落實「偵查不公開」，但如今卻成了「偵查大公開」，更隔空喊話賴清德，「我在這個地方，直接敬告賴清德喔！不要把司法當作政治工具」；他鄭重敬告賴清德，司法若淪為政治鬥爭的手段，將會嚴重影響國家的長治久安，對台灣社會的長遠發展更是極大的傷害。