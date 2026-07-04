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「科技始終來自於人性，一座城市的進步也始終來自於人」立法委員何欣純今（4）日出席「2026中區就業博覽會」表示，政府的責任是在市民不同的人生階段提供支持。她並拋出未來入主市府的藍圖，承諾將成立「AI創新人才研修所」及「青年局」，全面整合青年就業、創業及生活支持等資源，讓市民在職場與家庭中都能穩定安心。何欣純指出，就業博覽會不僅是求職媒合平台，更是城市人才、企業與產業互相理解的場域。良好的勞資關係來自彼此理解與互相成就，面對不同世代的背景與企業發展需求，政府應協助年輕人將就學、就業、成家、創業、人才培育及國際交流等每一環節完美銜接，讓台中成為年輕人夢想落地、夢想成真的希望之城。針對當前科技趨勢，何欣純強調，現在已經進入AI時代，AI不是要取代人的工作，而是要輔助人、協助企業增加產能與產值。為了降低勞工負擔並提升專業職能，未來她將成立「AI創新人才研修所」，持續與中央合作協助各行各業導入AI應用，讓科技深入基層、走進職場，成為勞工與企業共同升級的有力工具。此外，看準台中作為產業重鎮與勞工安身立命的基石，何欣純承諾，未來將正式成立「青年局」，專責整合青年就業、職能培訓、創業輔導、國際交流、公共參與與生活支持等資源，陪伴年輕朋友築夢踏實。先前她更已提出完整的「6心勞工政見」，涵蓋穩就業、增創能、安心托、顧健康、強職安、欣樂齡等六大面向。具體措施包括加碼職業訓練以精進專業職能；完善家庭支持並擴大夜間延托與假日托育服務；提高勞工健檢與心理諮商支持以重視身心健康；導入多體感實境（VR）職安訓練以強化職場安全；以及成立樂齡人才服務中心以活化高齡人力。何欣純強調，未來市府必須持續與中央緊密合作，完整照顧不同階段的勞工需求，實現「青年有舞台、企業有人才、勞工有保障」的願景，讓台中成為更友善、更幸福的勞工城市。