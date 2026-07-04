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國民黨立委翁曉玲提案全刪文化部4738萬媒體宣傳費，在立院教育文化委員會和綠委唇槍舌戰，臉書更遭網友洗版「文化殺手」。翁曉玲接受採訪時則回嗆，「我複製貼上又怎樣，我刪減的理由都是一樣的，這有什麼不對？」更點名金曲獎、金鐘獎、金馬獎，認為活動費用已經包含宣傳，為何還要額外編媒體宣傳費，直言這樣的錢不需要編，更嗆網友如果人身攻擊，她會以訟止謗。翁曉玲提案刪除文化部媒體宣傳費一事，引爆和綠委吳思瑤、吳沛憶的戰火，更被嗆「文化殺手」。她接受媒體採訪時則說，她刪的是媒體宣傳費，不是文化團體補助費，她只是認為文化部不應該委託媒體花大錢做政令宣導，說她是文化殺手她感到很錯愕，「好像我不挺文化部長李遠就是文化殺手」。翁曉玲也說，前天提案後多數委員認為不應該全刪，搞了半天談了三個半小時也只是凍結800萬，所以根本沒有刪到，當然這只是第一輪審查，到第二輪審查的時候，她還是會主張要全刪，也會跟黨團說明理由。翁曉玲表示，她的問政可受公評，如果她今天提案全部照抄，數字都亂寫，那她謝謝吳思瑤指證，但不是，她整個刪除理念就是一致的，「我複製貼上又如何，我刪減的理由都是一樣的，這有什麼不對嗎？吳思瑤、吳沛憶有善盡立委職責嗎？從頭護航到尾。」翁曉玲也舉例，包括金鐘獎、金馬獎、金曲獎的活動。辦活動費用就已經委託給某個電視台或公司，整個活動費用本就涵蓋宣傳，為何文化部還要額外編媒宣費？類似這樣的錢她認為不需要去編。翁曉玲也強調，對於網路上的批評不會太介意，但如果涉及到人身攻擊的部分，她現在都會記錄下來，要以訟止謗，很多誹謗、公然侮辱等惡劣行為是不會同意的，她身為法律人會維護自己權利，不會姑息這些惡意的留言。