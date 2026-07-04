我是廣告 請繼續往下閱讀

主角歷經雙重地下城 意外獲得特殊能力

不斷升級的獵人！成為人類最強的存在

▲《我獨自升級》劇場版主視覺圖，由主角成振宇擔任主視覺。（圖／《我獨自升級》）

韓國人氣作品《我獨自升級》第二季動畫播出後，官方宣布將製作全新動畫作品《劇場版 我獨自升級 -Beyond the System-》，官方今（4）日也公布首波主視覺和特報影片，劇場版同樣由動畫公司A-1 Pictures製作，上映時間尚未公布。《我獨自升級》故事敘述十多年前，全世界各地突然出現連接異次元的「傳送門」，門後世界的地下城裡，會出現大量無法用現代武器消滅的魔物，只能依靠一部分人類「覺醒者」，才能擊敗魔物，這些人類也被稱為「獵人」，獵人們可透過討伐地下城魔物賺取高額獎金。一般來說獵人覺醒之後，能力強度就不會再改變，不過主角「成振宇」原本只是E級獵人，是相當弱小的存在，但在經歷過特殊的雙重地下城後，奇蹟保住一條命的成振宇，居然獲得不斷升級的能力，後來也被許多粉絲稱為「成哥」。《我獨自升級》由 Chugong 擔任原作、h-goon 負責角色設計，DUBU（REDICE STUDIO）繪製動畫，導演為中重俊祐，動畫製作公司是A-1 Pictures，過去曾製作《王牌投手 振臂高揮》、《偶像大師 灰姑娘女孩》、《四月是你的謊言》等作品。第二季動畫《我獨自升級 第二季 -起於闇影-》，成振宇又遇到許多更強的敵人，未來還有更多強大的魔物在等待他。《劇場版 我獨自升級 -Beyond the System-》預計將接續第二季尾聲的故事。