我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜與傅子純合作《綜藝大贏家》，對他的印象一直都是陽光健康又開朗，很訝異他會突然離開。（圖／記者葉政勳攝）

▲李興文與傅子純因《意難忘》結緣，合作《新兵日記》更是經典代表作，兩人認識超過20多年，他今天現身告別式透露心中不捨。（圖／記者葉政勳攝影）

▲傅子純告別式會場曝光，以白色花藝搭配深藍布幔布置，中央擺放他帥氣西裝照，陪伴親友追思送別。（圖／民視提供）

演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年47歲，今（4）日上午於新北市板橋新月會館舉行告別式。除了家屬與親友外，演藝圈眾多好友也紛紛現身弔唁，陪伴傅子純走完人生最後一程，現場氣氛莊嚴哀戚。一早包括姚元浩、白家綺、吳東諺、柯叔元、浩子、阿翔、廖家儀、蘇晏霈、王燦、洪毛、馬國畢、荒山亮、李興文、吳婉君、楊皓崴、賴芊合、楊烈、洪都拉斯、李國超、高欣欣、唐豐、翁家明等藝人都陸續到場致意，不少人神情凝重，低調步入會場，不願多談心情。1980年出生的傅子純，畢業於靜宜大學應用數學系，在父親鼓勵下報考民視演員訓練班，2002年以電視劇《後山日先照》正式出道，自此展開長達24年的演藝人生。踏入演藝圈後，傅子純始終秉持一步一腳印的精神，從基層角色累積表演經驗，以自然真摯的演技逐漸獲得觀眾與業界肯定。2010年，他在《新兵日記》中飾演「楊海生」，憑藉鮮明的人物性格與真情流露的演出廣受喜愛，不僅打開知名度，更成為許多觀眾心中最具代表性的經典角色之一。24年來，傅子純始終活躍於戲劇第一線，演出作品橫跨不同時代與類型，包括《後山日先照》、《風中緋櫻－霧社事件》、《金枝玉葉》、《意難忘》、《愛》、《濟公》、《娘家》、《父與子》、《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《廉政英雄》、《嫁妝》、《春花望露》、《阿不拉的三個女人》、《外鄉女》、《幸福來了》、《老鼠捧茶請人客》、《苦力》、《多情城市》、《黃金歲月》、《孟婆客棧》、《市井豪門》、《愛的榮耀》及《人生清理員》、《好運來》等多部膾炙人口的戲劇作品。有關傅子純長眠安息之地，民視表示家屬不對外公開相關資訊。雖然人生旅程在47歲畫下句點，但他留給觀眾的，不只是24年的戲劇作品，更是一位演員對表演的熱愛、對工作的堅持，以及對生命真誠以待的態度。那些曾陪伴觀眾笑過、哭過的角色，將隨著一幕幕經典畫面，繼續留存在台灣戲劇的共同記憶裡，也長存每一位喜愛他的觀眾心中。