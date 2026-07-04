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暑假出國旺季到來，內政部今（4）日表示，在首次申辦護照者可至全國任一戶政事務所提出申請，並至各大超商、郵局、農漁會或透過網路銀行等多元管道繳納護照規費即可，外交部審核製發後，約14個工作天民眾就能回到原送件戶所免費領取，或選擇付費郵寄至指定地址，流程非常快速便利。內政部表示，過去民眾必須前往外交部領事事務局申辦護照，如今首次申辦護照之民眾使用內政部推出之「一處收件全程服務」，109年推行至今已累計受理突破128萬件。這項跨部會合作不僅健全基層的便民服務量能，更是公部門攜手提升行政效率的實質展現。內政部說，未來將持續深化與各部會的橫向聯繫，推動更多免奔波、零障礙的優質戶政服務，讓公共施政能更精準地貼近民眾的日常生活需求，成為國民最堅實的後盾。