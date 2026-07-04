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警政署長張榮興之子、台中市「羊鮮森火鍋店」實際負責人張邵棠，去年4月發現賴姓男子涉嫌闖入店內行竊後，未立即報警處理，反而與洪姓友人將人控制在店內，以球棒毆打、熱湯澆燙等方式教訓，限制其離開長達1個多小時。台中地方法院審理後，依共同強制罪判處2人各拘役55日，均得易科罰金，並宣告緩刑2年；傷害部分賴男因雙方合解而撤回告訴。判決指出，張邵棠是台中市西區「羊鮮森火鍋店」實際負責人，也是警政署長張榮興之子。114年4月11日凌晨3時41分許，賴姓男子騎乘電動機車前往火鍋店，以不明方式進入店內準備行竊。當時，店內保全系統於凌晨3時40分遭解除設定，張邵棠接獲通知後察覺有異，隨即駕駛租賃轎車，載同友人洪梃絡於3時46分抵達現場查看，並當場發現賴男在店內。檢方起訴指出，2人未通知警方處理，而是對賴男施以私刑。洪梃絡徒手毆打，張邵棠則持球棒攻擊，並以店內熱湯澆燙賴男雙手，只要賴男試圖離開，便再以暴力阻止，限制其行動自由，直到當天清晨5時許才讓其離去。賴男脫困後，於上午5時34分前往台中市警一分局西區派出所報案，隨後由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。院方診斷顯示，其手部、足部及顏面有燒燙傷，右臂、右側腹部及臉部則有瘀傷與挫傷。案件偵辦期間，張邵棠與洪梃絡原先否認涉案，分別辯稱僅有壓制及拉扯行為。不過，全案經高檢署台中檢察分署命令發回續查後重新起訴，兩人於法院準備程序中改口坦承犯行，並與賴男達成和解、完成賠償，賴男也撤回傷害告訴。台中地院認為，縱使賴男涉嫌行竊，張、洪二人仍應循報警等合法途徑處理，卻持球棒毆打、以熱湯澆燙，並限制對方離開長達1個多小時，已構成共同強制罪。法官指出，本案犯罪手段及情節並無特殊可憫恕之處，不符合《刑法》第59條減刑規定。法院審酌，兩人犯後坦承犯行、已與賴男和解並完成賠償，賴男亦表示不再追究刑責，認定2人係一時失慮而觸法，再犯可能性不高，因此各判拘役55日，得易科罰金，並宣告緩刑2年。