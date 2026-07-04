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金門縣今年度總預算卡關，經過內政部居中協商，最終府會達成共識，除金門酒廠廈門有限公司預算減列90%外，其餘預算項目依金門縣議會4月23日三讀通過之決議辦理。內政部表示，依地方制度法第40條第4項規定，縣議會未於年度開始後3個月內完成縣（市）總預算案審議，縣政府得報請內政部協商，於1個月內凝聚共識作成決定，逾期則由內政部逕為決定。本案金門縣政府在6月4日報請內政部處理，經內政部於6月15日召開協商會議，並請府會雙方於會後針對無共識的金酒廈門公司預算持續溝通，因後續雙方均表達同意該公司預算以減列90%的方式處理，其餘部分雙方則在協商會議中均已表示尊重議會三讀結果，故依法按照雙方共識內容作成決定。內政部補充，金門縣議會4月23日就金門縣115年度總預算的三讀結果，除全數刪除金門酒廠廈門公司預算，並對金門縣政府產業發展處、工務處、地政局、文化局、衛生局、文化園區管理所、金門酒廠總公司部分預算項目刪減或凍結之外，其餘都按照縣政府提案內容通過。