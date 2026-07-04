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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）於今（4）日在主場迎戰教士隊，再度以「第一棒、投手兼指定打擊」的二刀流身分先發登場。此役他主投6局用110球，丟掉3分自責分，全場打擊3打數繳白卷，但隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局下半轟出石破天驚的逆轉滿貫砲，幫助道奇以4：3勝出，大谷也幸運逃過敗投。▪️投球局數： 6局（本季最長間隔「中8日」登板）▪️用球數： 110球（本季單場最多）▪️失分/責失： 3分/3分（本季第12次優質先發QS）▪️奪三振： 9次防禦率： 1.79大谷此役開局表現較為生疏，首局面對首名打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與柯朗沃斯（Jake Cronenworth）接連投出四壞球保送，隨後被希茨（Gavin Sheets）擊出適時安打失掉首分。這也是大谷本季14場登板以來，首次在第1局就丟分。進入中段後，大谷表現趨於穩定，雖然在4局上被梅瑞爾（Jackson Merrill）敲出陽春全壘打，6局上又遭波格茲（Xander Bogaerts）擊出帶有打點的二壘安打，失掉第3分，但他全場展現驚人韌性，共計送出9次三振，並在關鍵時刻展現球王價值。賽後，大谷提到自己在第7局被代打替換的原因，坦言右二頭肌（Biceps）部位感到些許不適。儘管本季曾因左膝發炎缺賽，大谷對身體狀況仍保持務實態度。他說，「這是一個『沒有達到100%狀態』的煩惱期，雖然有這種感覺，但能持續出賽並有所貢獻，我仍感到滿意。對於上半季的表現，我覺得算是不過不失。接下來會利用全明星賽前的空檔調整體調，目標是在季後賽以萬全狀態迎接最終決戰。」大谷今日在打擊方面3打數未擊出安打，且在降板後的第4打席被代打羅哈斯（Miguel Rojas）換下。然而道奇打線在7局下發威，把握無人出局滿壘的大好良機，由T.赫南德茲一棒將球轟出中外野全壘打牆，成功扭轉頹勢。道奇收下勝利後，目前以27場勝差優勢在國聯西區獨走，繼續朝連霸之路穩步邁進。