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台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（4）日恢復「自由身」，離開美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊。不少台灣球迷覺得可惜，同時期待費爾柴德能來台獻技，但其特殊身份同樣受到討論，若依照現行中職規章規定，費爾柴德身份是「洋將」，若未來想以本土資格打球，雖然可以獲得選秀資格，但後續還有戶籍、身分證與兵役等一系列問題。今年3月，中職會場蔡其昌受訪時直言，「台裔球星打中職的議題」應由6隊坐下來好好討論、達成共識。現30歲的費爾柴德今年接受中華隊邀約，成為中華隊史上首位台裔大聯盟球員，他也展現誠意，在加入中華隊前一天，先飛來台灣與隊友會合。在經典賽期間，費爾柴德在對韓國關鍵一役，敲出一支逆轉2分砲，成為中華隊擊敗韓國的功臣之一，費爾柴德也瞬間成為家喻戶曉的「台灣球星」。此次因DFA後拒絕下放小聯盟恢復自由身，讓不少台灣球迷期盼費爾柴德能來台獻技，成為中職一份子。不過費爾柴德若來台發展，其特殊身份同樣受到討論。實際上按照中職現行規章，費爾柴德若來中職打球，身分認定仍屬於「洋將」，若未來想以本土球員身分出賽，雖然可因此獲得選秀資格，但後續還有戶籍、身分證與兵役等一系列問題。今年3月底，媒體就曾針對「台裔球星未來可否加入中職」向蔡其昌提問，當時蔡其昌的回答也相當明確，直言需要6支球團坐下來討論。蔡其昌說，「如果真的有這樣的需求，聯盟應該也要有相關規定，看看6隊的想法。」蔡其昌直言，站在個人立場，當然希望台裔混選手們留在大聯盟發光發熱，「但如果有一天他們有興趣來中職，我們基本上是抱持歡迎的態度，至於怎麼歡迎，需要6隊達成共識。」好消息是，費爾柴德的「台灣就業金卡」進度進度順利，日前拜訪西雅圖臺北經濟文化辦事處，與處長林美呈相談甚歡。費爾柴德在台經紀公司帕菲克指出，費爾柴德的金卡條件已核可，已安排赴外館辦理護照繳驗，11月來台可以領取實體卡。