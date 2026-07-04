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▲姜羲先為《蠟筆小新》中的美冴（韓國翻譯為奉美善）配音長達26年時間。（圖／YouTube＠유 퀴즈 온 더 튜브）

曾長年為人氣卡通《蠟筆小新》角色「野原美冴」配音的南韓國民配音員姜羲先（강희선）在今（4）日凌晨2時10分因大腸癌病逝，享壽65歲。消息一出讓無數粉絲鼻酸，她不僅是美冴的聲優，更是首爾與釜山地鐵廣播的配音員。據悉，姜羲先2020年就確診大腸癌，癌細胞一度轉移至肝臟，她經歷多達47次的化療，期間還堅持配音工作，敬業精神令人動容。姜羲先在2024年登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，公開自己已抗癌4年的消息。她當時透露在健檢時發現大腸出狀況，且癌細胞轉移到肝臟，「已經進行47次抗癌治療了」，甚至一度被醫師評估僅剩約2年的壽命。但面對病魔，姜羲先仍展現了極大的韌性，至生命最後階段還是心繫工作。姜羲先曾坦言：「我連在病房裡也會配音。因為地鐵廣播比較短，我會臨時配好之後回傳，有時候化療完後再重新錄製。我真的非常熱愛配音員的工作。」她甚至強忍身體不適，完成了《蠟筆小新》劇場版長達14小時30分鐘的繁重錄音，即使最後因頻繁尖叫吶喊而體力透支、臥床4天也不喊苦。直到去年8月，她才因體力無法負荷向製作人請辭，離開這個她配了長達26年的角色，官方頻道也因此正式發布更換聲優的通知。姜羲先自1979年出道，從業超過40年，是南韓配音產業的傳奇人物。除了最廣為人知的《蠟筆小新》野原美冴與阿呆外，她也曾參與《紅髮安妮》、《凡爾賽玫瑰》、《攻殼機動隊》等經典動畫配音。在西洋電影方面，她更是好萊塢性感女星莎朗史東、茱莉亞羅勃茲、妮可基嫚與蜜雪兒菲佛等人的韓語「御用聲優」，並曾斬獲KBS配音員獎的最佳外語片表演獎。除了影視作品，全南韓民眾甚至是造訪韓國的觀光客，應該也都聽過她的聲音。因為姜羲先自1996年起，擔任首爾地鐵1至8號線、釜山地鐵1至4號線的站內廣播配音，那句「下車車門在左側」的溫柔女聲就是她錄的。姜羲先逝世的消息傳開後，南韓演藝圈與觀眾相當不捨，紛紛留言哀悼：「我不會忘記陪伴我童年的聲音」、「連在病房都在錄音，真的非常專業」、「願您安息」。由於韓版「小新爸爸」野原廣志的配音員吳世紅已於2015年因癌症離開，加上如今美冴的配音員也撒手人寰，讓不少韓國動漫迷也淚崩感嘆：「小新的爸爸媽媽都走了」。而姜羲先的兒子今日在受訪時堅強表示：「母親始終對配音工作抱持著信念，也深深熱愛這份工作！」目前家屬已將靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館31號室，預計將於6日上午7時40分出殯，隨後安葬於京畿道龍仁市。