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NBA夏季聯賽火熱開打，金州勇士隊在首戰便展現出強大的宰制力，以104：72大勝太平洋組死對頭洛杉磯湖人隊。本場比賽最大焦點莫過於勇士今年的11號秀亞克瑟爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg），他以「百發百中」的神級表現震撼首秀，也讓人不禁期待這位即戰力開季後的表現。身為前密西根大學（Michigan Wolverine）猛將，倫德伯格在個人夏季聯賽首秀中展現了驚人的適應力。他全場出賽22分鐘，繳出投籃6投全中、三分球4投4中，以完美的命中率狂砍19分，外帶5籃板、6助攻、1 抄截與1火鍋的全能成績單。他在第二節便展現了無人能擋的氣勢，單節三分球連發，上半場個人投籃5投全中攻下16分，徹底打亂了湖人的防守陣腳，幫助勇士在半場結束時就以57：33領先湖人，比賽早早失去懸念。除了倫德伯格的閃耀表現，威爾·理查德（Will Richard）同樣火力全開，以8投6中、包含三分球5投4中的高效表現貢獻16分，並繳出3抄截的強悍防守。此外，替補出發的拉赫蘭·奧爾布里奇（Lachlan Olbrich）雖在罰球線上表現不佳，但他帶來的防守正負值高達+27，在串聯球隊進攻上扮演關鍵角色，讓勇士全隊攻守兩端皆壓制對手。反觀湖人隊，本場比賽攻勢顯得單調，全隊僅有24號秀卡麥隆·卡爾（Cameron Carr）表現較為突出，他以15投7中攻下全隊最高的19分，但無力挽救球隊慘敗的局面。這場大勝無疑為勇士隊的夏季聯賽開了個好頭。透過這場比賽，球迷們看見了球隊在選秀策略上的成功，尤其是倫德伯格展現出的成熟度與投射能力，預計將成為勇士隊未來輪替陣容的重要資產。勇士隊下一場將移師繼續備戰，預計於台灣時間本週六對陣密爾瓦基公鹿隊，外界也相當期待這支展現出強大團隊默契的年輕勇士，是否能持續在夏季聯賽中延續連勝氣勢。