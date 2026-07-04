我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北親水節今日登場，祭出超值優惠票價，全票、學生票100元、優待票50元，而自來水源區更是一日免費玩。（圖／自來水園區臉書）

親水樂園前身為水悟空樂園＋洛德城堡

自來水園區則是全天免費入園

兒童新樂園有全新「PILIGILI 水樂園」 票價快速看

▲兒童新樂園宣告有全新的「PILIGILI 水樂園」。（圖／兒童新樂園臉書）

迎來暑假第一個週末！台北親水節也已開跑，活動將至8月30日登場，台北自來水事業處今年打造「雙館齊夏」主題，不僅將自來水園區內的「水鄉庭園」升級，「親水樂園」達四層樓高的大型戶外螺旋滑水道也隆重登場，，親水樂園超值優惠票價，全票、學生票100元、優待票50元，一路暢玩。另外，兒童新樂園迎接夏日，也有「PILIGILI 水樂園」全新登場。北水處表示，今年整修換新的「水鄉庭園」位於自來水園區內，專為小朋友打造，結合鄰近新店溪的自然環境特色，設置垂柳、蘆葦及香蒲等造型噴水柱，搭配小白鷺及小毛蟹造型雨幕傘，台灣石賓大小倒水桶，以六座拱門構成的雨幕魔法走廊，營造兼具生態教育、互動體驗及遊憩功能的親水環境。北水處解釋，「親水樂園」前身為「水悟空樂園」、「洛德城堡」，今年起重新對外開放，親水樂園入口鄰近公館站，從一號出口出站後往右走，從羅斯福路四段90巷右轉到底即可看到醒目入口。今（4）日迎接親水節開幕，兒童新樂園迎接夏日，也有「PILIGILI 水樂園」全新登場，活動現場規劃水上氣墊設施，能滑水、戲水、拍照打卡，更能逛市集，吃喝玩樂一次滿足！刺激滑水道飛身而下，清涼又好玩！適合大小朋友一起戲水放電，享受夏日清涼時光。超萌神獸Bobo 化身小夥伴，陪你一起嬉水闖蕩。現場有美食飲品與品牌攤位，玩累了還能吃喝逛買！▪️單人票：300元 (加贈50元購物抵用金)▪️陪同票：180元 (6歲以下兒童需由1名18歲以上成人陪同，陪同者需購票入場)▪️愛心票：150元 (憑身分證件購買)