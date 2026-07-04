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日本女星橋本愛因為拍攝電視劇時，沒有事先和對戲演員佐藤二朗肢體互動的界線，導致拍攝時鬧得兩人都不愉快，女方還被男方擅自闖休息室大罵，心生恐懼的橋本愛因此指控自己被佐藤二朗騷擾，事件延燒多日她也承受許多罵聲，為此經紀公司EDEN昨（3）日晚間發表正式聲明，強調將對網路上的酸民們提告，表示自己絕不姑息。《夫婦別姓刑警》拍攝期間，佐藤二朗在未事先溝通下，即興摸了橋本愛的下巴，而橋本愛因為過去被性騷擾陰影，事前早就要求劇組不要有肢體戲碼，卻因為資訊沒有傳達到佐藤二朗身上，使得兩人在片場鬧得不愉快。事後佐藤二朗更兩度衝進休息室怒罵橋本愛，「妳不配當演員」、「有這種限制就不該演夫妻」等重話，後續還以冷暴力方式排擠對方，導致橋本愛身心失調，最終缺席宣傳及殺青拍攝，最後鬧到富士電視台介入調查，判定佐藤二朗「嚴重騷擾」，並且切割男方、同時刪除雙方合作戲劇計劃。然而，佐藤二朗強烈否認相關指控，還多次在社群平台發文要求橋本愛「不要再說謊」，也強調自己曾多次希望退出劇組，認為外界報導內容過於片面。為此橋本愛經紀公司EDEN昨晚首次回應，透露公司與橋本愛都收到富士電視台的調查報告，認為電視台的調查內容「屬實」，支持佐藤二朗「嚴重騷擾」事蹟；同時他們也指出，橋本愛被騷擾事件公開後，網路上出現許多不實指控的造謠傳言，這會對橋本愛的名譽造成損害，因此全部都已經蒐證調查了，未來就追究到底。