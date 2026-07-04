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▲吸毒父害死嫩嬰（圖／截自Lehigh Valley Breaking News）

美國賓州一名，近日爆出令人心碎的重大過失案件。他疑似在吸食大麻後精神恍惚，竟將年僅的女兒獨自遺忘在高溫悶熱的車內長達數小時，最終導致女兒不幸不治身亡。莫伊斯特已於遭警方逮捕，將面臨等多項重罪指控。根據北安普頓郡地方檢察官辦公室說法，這起悲劇發生於上午。當天莫伊斯特開車載著兩名孩子出門，先將其中一個孩子送往夏令營，卻完全忘記還有一個孩子——也就是他的女兒——應該要送往托育中心。他就這樣一路開車，抵達位於令人痛心的是，整個過程中莫伊斯特其實有多次機會發現異狀，卻全數錯過。他途中曾在加油站停車購買飲料；抵達公司停車場後，還在車上獨自坐了才進辦公室；午休時間，他更曾短暫回到車上待了，卻始終沒有察覺女兒其實一直都在車上，安靜地待在後座安全座椅上。事情直到當天才被發現。莫伊斯特接到妻子來電，得知她前往托育中心接女兒時，才發現孩子當天根本沒有到校。莫伊斯特這才驚覺不對，趕緊衝回車上查看，赫然發現仍坐在安全座椅上的女兒他隨即開車衝往最近的醫院，途中撥打求救電話，卻被調度員要求就地停車等待救護人員到場，儘管如此努力，女兒最終仍宣告不治。警方獲報趕抵現場時，發現莫伊斯特，明顯精神狀態異常。更關鍵的是，他當場主動向警方坦承，車內地板上有一個。檢方隨後申請搜索令，對他採集血液進行檢測，結果證實他血液中確實含有以及，等於證實他當時處於藥物影響之下。地方檢察官女兒仍在車內，這也是這起案件在法律認定上的關鍵爭議點。莫伊斯特目前遭控多項重罪，包括等罪名。法院已裁定他的交保金額為（約新台幣1597萬元），案件後續發展仍待進一步審理。