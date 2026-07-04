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洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天面對聖地牙哥教士再度投打同場出擊，「投手大谷」先發6局飆出9次三振、失3分無關勝負，還投出右手肘手術後單場新高的110球；不過「打者翔平」卻在7局下第4打席提前退場，由老將羅哈斯（Miguel Rojas）代打。賽後大谷透露，自己是在最後一次打擊時感受到右肱二頭肌有些異狀，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也證實，保險起見明天將讓大谷高掛免戰牌、接受治療，至於明星賽前原定下一次先發是否照常登板，目前仍存在變數。大谷翔平本場以先發投手身分登板，主投6局用掉110球，被敲安打並失掉3分，送出9次三振，最終無關勝負。這是大谷自2023年9月接受右手肘手術後，單場用球數新高，也是他自2023年7月28日對底特律老虎投出111球以來，首度單場投滿110球。不過在打擊端，大谷今天3打數沒有安打，7局下輪到第4打席時提前退場，由羅哈斯代打。賽後大谷表示，自己是在最後一次打擊時，感受到右肱二頭肌出現些微不適，因此球隊決定保險起見將他換下。大谷賽後受訪時透露，這次不適主要出現在揮棒動作，投球時並沒有明顯感覺。他也表示，類似狀況大約2個月前曾經出現過，不過當時很快就恢復，因此這次提前退場偏向預防性調度。大谷賽後右手冰敷接受訪問，談到今天投球內容時，他認為整體狀態並不差，球威也還不錯，雖然比賽內容有好有壞，但最重要的是能夠撐完6局，在球隊仍有贏球機會的情況下，把比賽交給牛棚接手。道奇總教練羅伯斯賽後也證實，大谷的確是右肱二頭肌出現狀況，球隊基於保護球員的考量，決定先讓他提前退場。羅伯斯也明確表示，大谷明天將不會出賽，會利用一天時間休息並接受治療，之後再視恢復狀況決定下一步。至於大谷原定在明星賽前最後一次先發，表定為11日對亞利桑那響尾蛇，羅伯斯坦言，取消該次登板是可能選項之一，但目前不會立刻做出決定，仍需觀察大谷接下來幾天的身體反應。大谷本季重返二刀流角色後，每一次投打同場都備受關注。如今在單場投出110球後又出現右肱二頭肌不適，也讓外界擔心他的身體負荷是否過高。羅伯斯表示，大谷應該仍會參加明星賽，不過登板投球的可能性很低，是否以打者身分出賽，則會尊重大谷本人與球隊後續評估。對道奇而言，現階段最重要的不是一場例行賽或明星賽，而是確保大谷在下半季與季後賽前保持健康。雖然大谷本場退場引發傷情疑慮，但道奇最終仍靠赫南德茲（Teoscar Hernández）關鍵逆轉滿貫砲擊敗教士，讓大谷逃過敗投。這場比賽對大谷而言意義複雜。一方面，他投滿6局、用球數來到術後新高，代表投手調整進度持續推進；另一方面，打擊時出現右肱二頭肌不適，也讓道奇必須重新評估他的二刀流負荷。明天確定休兵只是第一步，下一次先發會不會照表登板，才是接下來外界最關注的焦點。