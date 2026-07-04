2026年美加墨世界盃，位於非洲西岸的大西洋島國-維德角（República de Cabo Verde）成為熱議焦點之一，32強淘汰賽與阿根廷的對決雖然敗北，但也持續展現「防守韌性」，讓全世界看到他們的存在，連球王梅西都坦言，賽前已經知道這場比賽一定會很困難。中國官媒今（4日）則刊登維德角駐中大使的專訪，將其國家隊的優良表現，與所謂的「中國支持」做連結。
根據中媒《澎湃新聞》報導，維德角駐中大使多羅薩里奧（Arlindo do Rosário）在北京受訪時，感謝北京市民對維德角的關注與讚賞，聲稱中維2國跨越半個世紀的邦誼，藉由足球的魅力，讓2國民心進一步凝聚。
按照多羅薩里奧的說法，維德角國家隊的日常訓練、晉級世界盃的關鍵之戰，都是在中國援建的普拉亞國家體育場完成，認為該體育場填補了該國獨立後，缺乏國際標準體育設施的空白，連維德角時任總理都曾宣稱，是中國幫忙實現夢想，普拉亞國家體育場是該國獨立以來、最大的工程項目之一。
公開資訊顯示，維德角曾是葡萄牙殖民地，於1975年獨立，和中華人民共和國建交則是在1976年4月，2018年加入「一帶一路」倡議，2024年9月與中國提升為戰略夥伴關係，而今年恰好是2國建交50週年。
多羅薩里奧還在專訪中，列舉一系列中國援建項目，包含國民議會大廈、政府大樓、水壩、大學校區、社會住宅、醫院等等，並表達未來希望與中國進一步於再生能源、數位經濟、旅遊和技術創新等領域加強合作。
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按照多羅薩里奧的說法，維德角國家隊的日常訓練、晉級世界盃的關鍵之戰，都是在中國援建的普拉亞國家體育場完成，認為該體育場填補了該國獨立後，缺乏國際標準體育設施的空白，連維德角時任總理都曾宣稱，是中國幫忙實現夢想，普拉亞國家體育場是該國獨立以來、最大的工程項目之一。
公開資訊顯示，維德角曾是葡萄牙殖民地，於1975年獨立，和中華人民共和國建交則是在1976年4月，2018年加入「一帶一路」倡議，2024年9月與中國提升為戰略夥伴關係，而今年恰好是2國建交50週年。
多羅薩里奧還在專訪中，列舉一系列中國援建項目，包含國民議會大廈、政府大樓、水壩、大學校區、社會住宅、醫院等等，並表達未來希望與中國進一步於再生能源、數位經濟、旅遊和技術創新等領域加強合作。