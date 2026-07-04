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▲費爾柴德在紅人隊站穩了第四號外野手的位置。在2023與2024兩年間，他每年均穩定獲得超過200多個打數。（圖／美聯社／達志影像）

▲在「費仔」重回自由身之後，外界對於他的動向相當好奇，特別是台灣球迷期待他能否回來中華職棒效力。（圖／翻攝自IG@stu_fairchild4）

大聯盟台美混血外野手「費仔」費爾柴德未來動向備受矚目。知名台灣棒球球評謝岱穎近日針對費爾柴德的職棒生涯進行深度剖析，回顧其在辛辛那提紅人隊的高峰期與近期的低潮，並針對國內球迷期盼他返台加盟中華職棒的聲浪提出專業見解。謝岱穎指出，若要尋求海外發展，日本職棒或許是費爾柴德更理想的舞台。回顧費爾柴德的生涯高峰，謝岱穎認為2022年是他轉戰紅人隊後最為亮眼的時刻。憑藉著攻守俱佳的表現，費爾柴德在紅人隊站穩了第四號外野手的位置。在2023與2024兩年間，他每年均穩定獲得超過200多個打數。儘管擊球技巧相對其他大聯盟打者稍嫌遜色，但他具備長打能力，且最讓人印象深刻的便是其優異的守備表現。綜合守備貢獻，他在紅人隊期間展現了極高的價值，2024年的WAR值更達到了1。然而，費爾柴德的生涯在2025年轉戰亞特蘭大勇士隊後遭遇挑戰。謝岱穎指出，費爾柴德在勇士隊期間不幸受傷，導致整體狀態下滑，打擊表現也顯得欲振乏力。如今他已滿30歲，加上近期的低潮，的確讓外界開始猜測他是否需要為未來的職業生涯另作打算。在「費仔」重回自由身之後，外界對於他的動向相當好奇，特別是台灣球迷期待他能否回來中華職棒效力，他的人氣和球技，若肯來台對於聯盟整體發展是正向的。對此球評解讀認為，費爾柴德季前參與世界棒球經典賽的決定，或許就是他在為未來的生涯「投石問路」，藉由與世界及亞洲職棒體系的接觸，尋找全新的發展契機。「大概國內球迷會希望他有機會回中職來打球，只是說他回來的話，還是只能以洋將的名額，佔一個打者的名額。」相較之下，謝岱穎更建議費爾柴德將目光放在日本職棒。他分析指出，「因為日本職棒找的洋打者，其實很多資歷不見得比他好，而且日職蠻重視的守備部分，他在這部分算是他的強項，且他的確是有他的攻擊能力。」