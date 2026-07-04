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民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前赴板橋出席老人共餐活動，與民進黨籍廣德里長周建和寒暄時，詢問是否已經擔任7屆里長？周回應，是8屆了；蘇直接回「哇，周八屆、豬八戒」，卻被藍營批評。對此，蘇巧慧今（4日）受訪時回應，當過民意代表就知道，這種台語諧音梗，是里長之間很親切的玩笑，而且他們已經是兩代的交情了，「希望國民黨看我們不用這麼嚴肅」。蘇巧慧上午出席彭一書《慧做事 拚未來》土城座談會，對於藍營批評，蘇巧慧受訪時回應，國民黨議員候選人這樣講，大概不知道周建和是民進黨板橋非常資深的黨籍里長，即將要競選第八屆的連任，「我們非常熟，都是老朋友了啦」。蘇巧慧提到，若當過民意代表，就會知道，第八屆「第八屆、豬八戒（台語）」這種台語的諧音梗，是里長之間很親切的玩笑，能被稱呼這樣的玩笑，也都是很了不起的人，因為當到8屆、已經服務超過30年，昨天周里長也笑著說，「現在全國都知道他要連任第八屆了」，其實他們已經是兩代的交情了，「希望國民黨看我們不用這麼嚴肅」。對於總統賴清德昨天在活動上稱，蘇巧慧只會做到年底，因為之後就要去市府，蘇巧慧表示，非常謝謝總統給他的鼓勵，不過也是很大的壓力，他會全力以赴，新北隊每個人都準備好、誠心拿出政見，希望和新北市民一起邁向更升級的好新北。