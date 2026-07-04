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一句「秀燕將啟程」 競選口號變交棒象徵

▲國民黨舉辦黨務幹部座談會，為江啟臣等參選人造勢。（圖／讀者提供，2026.07.04）

江啟臣接棒喊升級 盼台中邁向國際城市

台中市長盧秀燕年底即將卸任，今在國民黨黨務幹部座談會中，特別準備印有「市長江啟臣」字樣的桌上名牌，送給國民黨台中市長參選人江啟臣，象徵交棒傳承。她還親自分享當年競選口號「秀燕將啟程」的由來，並高喊「2026台中勝利、2028重返執政」。由於政壇盛傳盧秀燕卸任市長後將成立個人辦公室，積極布局2028總統大選，今天重提「秀燕將啟程」，不少人解讀帶有邁向下一個政治舞台的意味。國民黨台中市黨部今（4）日上午舉辦「小組長培訓暨三級組織黨務幹部座談會」，盧秀燕與立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣攜手進場，展現台中隊團結氣勢。盧秀燕致詞時強調今年底選舉至關重要，「我們一定要勝利，2028重返執政」。盧秀燕回憶8年前投入台中市長選舉時，外界普遍不看好，當時擔任競選總部主委的正是江啟臣。競選團隊當年提出「秀燕將啟程」作為宣傳主軸，不僅代表姐弟攜手、同心打拚，也象徵她的選戰正式起飛、邁向成功。隨後，她邀請江啟臣上台，笑稱今年「秀燕將啟程」要改成「秀燕交啟臣」，接著拿出特製桌上名牌，一面印著「市長盧秀燕」，另一面印有「市長江啟臣」，象徵市政薪火相傳，也祝福江啟臣順利接棒。盧秀燕希望江啟臣能延續市府團隊施政成果，讓台中持續向前，並再次喊出「2026台中勝利、2028重返執政」，贏得全場熱烈掌聲。江啟臣致詞時盛讚台中連續8年獲選為全台最幸福城市，人口持續成長，證明盧秀燕施政獲得市民肯定。他表示台中擁有優越的發展條件，「沒有理由不被世界看見，也沒有理由輸給其他國際城市。」他認為未來10年將是台中發展的黃金關鍵期，城市必須朝升級、國際化、智慧化方向邁進，讓台中成為代表台灣走向世界的重要城市。談到政治氛圍，江啟臣也表示，自去年大罷免以來，台灣社會愈趨對立，理性討論公共政策的空間逐漸流失。呼籲支持者面對抹黑與造謠要沉著以對，不要讓分化與意識形態凌駕城市發展，應共同守護台中，讓幸福延續、讓城市持續升級。