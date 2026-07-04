星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基量身打造的機身編號 B-58553 的「空山銀」藝術機在法國時間3日正式完成交機！作為星宇航空首架特別塗裝機，董事長張國煒率隊赴法國土魯斯Airbus總部參與交機儀式，並將駕駛飛機從法國返台，預計在明（5）日11:05抵達桃園機場。
另，星宇航空為慶祝「空山銀」返台，推出「STARLUX AIRSORAYAMA A350-1000 1:200 飛機模型」，空山銀、 空山金將一同在7月5日09:00星宇小舖 首度開賣，6日在形象門市開賣；11日也將在免稅預購網béshopping上架，售價NTD 2,980。
空山銀交機儀式由Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner、Rolls-Royce民用航空總裁Rob Watson，跟張國煒共同主持交機典禮。 Lars Wagner表示：「A350-1000是星宇航空拓展長程航線的主力機型。它在優化航線、降低油耗與碳排放的同時，提供旅客最舒適的體驗。我們非常驕傲能交付這架亮眼且獨特的AIRSORAYAMA藝術機，衷心期待看到這架絕美的飛機在天空中翱翔。」
星宇航空執行長翟健華指出，感謝空山基老師親自操刀設計，以及Airbus、Mankiewicz等合作團隊，願意共同挑戰這項高難度的工程。本案籌備歷時三年，執行過程極為繁瑣，每一方在各項細節上皆展現出追求極致的堅持，最終成功將這份跨界美學實體化，為旅客帶來前所未有的視覺饗宴。
張國煒將在7月4日駕駛「空山銀」，下午15:00從法國起飛返回台灣，預計在台灣時間7月5日11:05抵達桃園機場。
「空山銀」機身設計：液態金屬質感與機械鯊魚意象
「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，將「AIRSORAYAMA」聯名標誌精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層；機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」意象設計。
本次設計最大挑戰為「機身色彩」，為克服碳纖維機身與航空法規，星宇航空、Airbus 及塗料品牌 Mankiewicz 歷經數月研發，以「高濃度特殊雲母」與多層塗佈工法，突破傳統噴漆限制，完美重現空山基作品冷冽的液態金屬質感，更在確保飛安的前提下，成就了對工藝極致追求的藝術結晶。
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空山銀交機儀式由Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner、Rolls-Royce民用航空總裁Rob Watson，跟張國煒共同主持交機典禮。 Lars Wagner表示：「A350-1000是星宇航空拓展長程航線的主力機型。它在優化航線、降低油耗與碳排放的同時，提供旅客最舒適的體驗。我們非常驕傲能交付這架亮眼且獨特的AIRSORAYAMA藝術機，衷心期待看到這架絕美的飛機在天空中翱翔。」
星宇航空執行長翟健華指出，感謝空山基老師親自操刀設計，以及Airbus、Mankiewicz等合作團隊，願意共同挑戰這項高難度的工程。本案籌備歷時三年，執行過程極為繁瑣，每一方在各項細節上皆展現出追求極致的堅持，最終成功將這份跨界美學實體化，為旅客帶來前所未有的視覺饗宴。
張國煒將在7月4日駕駛「空山銀」，下午15:00從法國起飛返回台灣，預計在台灣時間7月5日11:05抵達桃園機場。
「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，將「AIRSORAYAMA」聯名標誌精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層；機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」意象設計。
本次設計最大挑戰為「機身色彩」，為克服碳纖維機身與航空法規，星宇航空、Airbus 及塗料品牌 Mankiewicz 歷經數月研發，以「高濃度特殊雲母」與多層塗佈工法，突破傳統噴漆限制，完美重現空山基作品冷冽的液態金屬質感，更在確保飛安的前提下，成就了對工藝極致追求的藝術結晶。