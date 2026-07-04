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依照中央氣象署最新預報顯示，今年第9號颱風「巴威」已增強為強烈颱風，台北市災害防救辦公室呼籲民眾把握這二天周末假日空檔，提前做好各項防颱防災準備，同時清理住家陽台、頂樓排水孔及周邊排水溝，避免因雜物阻塞而造成積淹水，預估9日起台北市將受其外圍環流影響，降雨機率增加。台北市災害防救辦公室表示，在環境方面，民眾可先將陽台盆栽、廣告看板等懸掛物固定或收妥，同時清理住家陽台、頂樓排水孔及周邊排水溝，避免因雜物阻塞而造成積淹水。若住家位於低窪地區，請提前準備沙包，並測試居家防水閘門功能是否正常。台北市災害防救辦公室建議家中應預置緊急避難包，備妥至少3天份的乾糧與飲用水，並檢查手電筒、行動電源等照明通訊設備，以備停電時掌握即時災情。台北市災害防救辦公室也提醒民眾可多利用市府目前提供的多管道資訊服務，如「防災臺北」網站（eoc.gov.taipei）可查詢最新氣象、淹水潛勢及避難收容等重要資訊，也可透過智慧型手機下載安裝「臺北市行動防災App」；加入「臺北市政府Line官方帳號」，可即時收到停班停課、水情動態、水閘門啟閉及紅黃線開放停車等第一手推播訊息；加入「戀戀水綠臺北水利」LINE官方帳號，完成個人化訂閱後，當豪雨、颱風或短延時強降雨發生時，該系統將依訂閱位置主動推播相關警戒資訊(如雨量警戒通知、積淹水預警通知等)。台北市災害防救辦公室強調，雖然目前對於5日後的颱風預報路徑不確定性高，但巴威颱風無論是否將直接影響台北市，因其整體環境寬廣，預估9日起台北市將受其外圍環流影響，降雨機率增加。尤其目前正值暑假期間，家長都會預先規劃出遊行程，因此請民眾務必密切留意最新氣象資訊，在颱風接近前後，盡量留在家中避免外出，切勿前往山區觀光或沿海地區進行觀浪、釣魚等戶外活動，以免發生受困等危險。