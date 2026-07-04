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台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭到美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），經過7天讓渡程序，費爾柴德拒絕下放小聯盟，選擇成為自由球員。消息一出，不少台灣球迷期待費爾柴德能來台獻技，據了解，中職至少有3支球隊對費爾柴德表達興趣。味全龍總教練葉君璋今（4）日證實，龍隊是其中一隊，有跟領隊討論過，就看後續發展，對於費爾柴德的評價，葉總認為可以比較張育成的打擊，「他的速度也滿快的，守備也很不錯這樣子，各方面條件都滿好的。」費爾柴德日前遭到守護者隊DFA，經過7天讓渡程序，並無其他大聯盟球隊承接，守護者隊將費爾柴德下放小聯盟，而費爾柴德拒絕這項安排，因此宣告成為自由球員，進入自由市場。費爾柴德在台經紀公司帕菲克表示，「美職跟中職目前都有球隊有興趣，但都還在討論階段，所以目前沒有定論。」據了解，中職至少有3支球隊對費爾柴德有興趣。龍隊總教練葉君璋今日證實，龍隊是其中一隊，「還是要再討論，就是有接觸，之後當然就看球隊目前的狀況。」龍隊陣中，目前共有4位洋投，分別是鋼龍（Andrew Gagnon）、魔神龍（Marcelo Martinez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）以及蔣銲（John Gant），伍鐸（Bryan Woodall）則是「本土資格」，不佔洋將空間，因此龍隊確實有本錢補洋砲。葉總坦言，前陣子洋投蔣銲續約的狀況還沒百分之百確定，因此有考慮補強費爾柴德，「萬一蔣銲就離開了，那的確是有一個空間。如果是這樣情況之下，他（費爾柴德）可能就是對我們來講是一個還不錯的感覺。」依照中職現行規定，費爾柴德若返台打球，必須以洋將身份出賽。葉總認為，過去興農牛球員安生也是混血球員，最終也獲得選秀資格，至於兵役問題，葉總說，「他也打過經典賽，也沒有兵役的問題了。」談到對費爾柴德的了解，葉總表示，「火哥（張建銘）、吉力吉撈‧鞏冠的觀察，他們兩個的評估應該是蠻客觀、值得參考。所以應該是蠻正面的。」被問到費爾柴德的戰力，葉總認為，雖然守位與張育成不同，但打擊能力應該可以比較，「他的速度也滿快的，守備也很不錯，各方面條件都滿好的。」