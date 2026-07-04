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台灣公共廣播集團（TBS）今（4）日舉辦成立20周年「電視台開放日」開幕記者會，不過焦點除了活動本身，日前立法院審查預算時刪減、凍結公視及TaiwanPlus相關預算爭議也持續延燒。文化部長李遠出席時坦言，日前在立法院面對預算審議時承受極大壓力，「我心裡想的只有保住預算」，也因此針對先前談及TaiwanPlus的發言公開致歉，向公廣集團董事長胡元輝及所有同仁表示：「希望大家原諒我講錯話。」李遠也特別針對前日立法院的發言提出說明，當日預算審議從一早的媒宣費全部刪除，到TaiwanPlus、公視預算刪減與凍結，「我在極度的壓力下，我心裡想只要保住預算就好」，不管是針對電影《功夫》的道歉，或是說TaiwanPlus是個災難，他強調的都是「制度本身」。李遠表示，成立TaiwanPlus是一個很好的構想，團隊中更是人才濟濟、臥虎藏龍，雖然成立之初歷經了波折，但TaiwanPlus仍在艱難、混亂的環境中不斷前行，「我要強調的是TaiwanPlus是多麼難做，但是大家一直努力地做」。李遠也為此向董事長胡元輝及所有公廣集團堅持努力的員工致歉，「希望大家原諒我講錯話」，並感謝胡元輝持續帶領公廣繼續撐住這個大山，一起一步步打開一個天花板，再變成樓地板，「我們相信自己，相信就是一道光，讓我們看著這個光往前進」。