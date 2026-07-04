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▲巴拉圭的4-4-2低位防守大巴陣型能頂住德國，是因為德國缺乏速度與禁區內的小組內切。但法國隊兩翼擁有全世足最恐怖的推進速度。（圖／美聯社／達志影像）

預測一：法國讓2.5球過盤

預測二：巴拉圭體能崩盤

▲巴拉圭的進攻難以對法國防線製造太多反擊威脅。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃16強淘汰賽迎來震撼對決！現正高居奪冠賠率第一（2/1）的奪冠大熱門法國隊，將於台灣時間5日凌晨5點（當地時間4日下午5點），移師美國費城的林肯金融球場，正面迎擊爆冷點殺德國的南美驚奇巴拉圭隊。各大媒體與運彩分析師一致認為法國能輕鬆撕裂對手防線，大膽預測法國將以至少大勝3球的姿態強勢挺進8強。法國隊在本屆世界盃的晉級之路堪稱摧枯拉朽。小組賽3戰全勝轟入10球，進入32強淘汰賽後更以3：0輕鬆橫掃歐洲大軍瑞典，4場大賽下來已瘋狂斬獲13顆進球。當家超級巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）狀態熱得發燙，目前已攻入6球，更在世界盃淘汰賽歷史進球榜上獨佔鰲頭。此外，陣中由邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）與目前以5次助攻暫居世足「助攻王」的拜仁慕尼黑創意大腦奧利塞（Michael Olise）組成的恐怖鋒線，讓法國隊每場比賽的預期進球值（xG）均輕鬆突破1.50。反觀巴拉圭隊，雖然在32強賽中憑藉頑強的密集防守以1：1將四屆冠軍德國隊逼入延長賽，最終並在驚心動魄的點球大戰中勝出，創造了本屆最大冷門。然而，巴拉圭這場奇蹟背後付出了極大的代價，全隊在5天前剛剛經歷了120分鐘的極限肉搏，體能與情感均已嚴重透支。巴拉圭在本屆賽事的場均預期進球僅有慘烈的0.36，4場比賽常規時間內僅攻入2球，進攻火力嚴重匱乏。針對這場實力極端懸殊的16強割喉戰，各大主流媒體與運彩分析師紛紛點出，法國將用高出一檔的推進速度讓巴拉圭重新面對現實。《Covers》資深分析師湯姆·奧德菲爾德（Tom Oldfield）指出，巴拉圭的4-4-2低位防守大巴陣型能頂住德國，是因為德國缺乏速度與禁區內的小組內切。但法國隊兩翼擁有全世足最恐怖的推進速度，姆巴佩與登貝萊的頻繁交叉換位會將巴拉圭的4人防線徹底拉扯到崩盤。更何況巴拉圭此前在小組賽面對具備同樣衝擊力的美國隊時，防線就曾被4-1打穿。📍首選推薦：法國讓2.5球贏盤📍總分推薦：全場總進球數大於2.5球（賠率-150至-161）。專家認定實力封頂的法國隊完全有能力獨自踢穿這個大分門檻。《體育畫報》（Sports Illustrated）專家詹姆斯·科馬克（James Cormack）強調，巴拉圭雖然精神力驚人，但足球終究是實力與體能的對決。巴拉圭的進攻完全無法對法國防線核心薩利巴（William Saliba）製造任何反擊威脅，這意味著法國隊能肆無忌憚地全盤壓上進攻。在費城高達攝氏35度（華氏90多度）的極端高溫暴曬下，疲憊的巴拉圭球員會在下半場徹底崩盤。📍精準比分：法國3：0完勝巴拉圭。📍球員進球推薦：姆巴佩單場攻入2球或以上（賠率3/1）、奧利塞再度送出助攻（與姆巴佩進球結合為3/1）。法國（4-2-3-1）：邁尼昂；孔德、於帕梅卡諾、薩利巴、迪涅（或特奧·埃爾南德斯）；楚阿梅尼、拉比奧；登貝萊、奧利塞、杜埃（或巴爾科拉）；姆巴佩。巴拉圭（5-3-2 / 4-4-2）：吉爾；卡塞雷斯、古斯塔沃·戈麥斯、卡內萊、阿拉德雷特、阿隆索；加拉扎、庫巴斯、迪亞哥·戈麥斯；阿米隆、恩西索。目前Kalshi體育網開出的常規90分鐘獨贏賠率中，法國隊被列為恐怖的-550至-565（折合英制盤口約1/5），巴拉圭獨贏賠率則高達+1400至+1773，和局為+600。1998年世界盃16強賽上，法國曾憑藉「黃金進球」艱難絕殺巴拉圭；28年後的今晚，這支不可阻擋的法國進攻戰車，勢必用一場酣暢淋漓的大勝昂首挺進世界盃8強。