蘋果台灣官網日前調漲Mac、iPad等多款產品售價，讓不少原本準備入手的果粉預算被打亂。想買便宜Mac電腦、iPad，除了等通路促銷，近期有兩個管道可留意，一是iStore夏季特賣會限時福利品，另一個則是Apple官網認證整修品，其中iStore福利機最低4折起，Apple官方整修品則標榜最高85折優惠、一年保固與完整功能測試。
iStore福利機MacBook Air 售2.3萬有找
蘋果近期調整台灣官網多款產品售價，包含MacBook、iPad與Mac桌機系列，部分機型漲幅達數千元至上萬元，讓果粉直呼吃不消。若不介意購買福利品，蘋果經銷通路iStore宣布，將於7月6日至7月8日一連3天舉辦「2026夏季特賣會」，地點在台北新光三越信義新天地A9館B2法雅客藝文空間。
根據iStore活動頁面，這次特賣會主打Mac、iPhone、iPad、AirPods Max與Apple配件等指定福利品優惠，主機最低4折起、周邊配件最低219元起，商品數量與實際機型以現場為準，售完可能提前結束。
以部分福利品為例，M4 MacBook Air 15吋、16GB記憶體、256GB容量，原價41900元，特賣價22900元，等於現省19000元；M3 iPad Air 11吋128GB Wi-Fi版，原價19900元，特賣價12500元，省下7400元；iPhone16 128GB則由原價32900元下殺至19740元，約為6折價。
iStore特賣首日要領號碼牌
iStore提醒，7月6日活動首日採排隊發放號碼牌、分場次入場，上午10時10分起於新光三越信義新天地A9館1樓東側門，依排隊順序發放號碼牌，每日150張、每人限領1張。入場後每人限購1台主機，Mac、iPhone、Apple Watch、iPad擇一，單梯次選購時間為50分鐘，包含30分鐘選購與20分鐘交機檢測。
7月7日改為自由入場制，時間為上午11時10分至晚上9時，最後入場時間為晚上8時10分；7月8日同樣自由入場，時間為上午11時10分至晚上7時，最後入場時間為晚間6時10分。若商品售完，活動將提早結束，不另行通知。不過，消費者下手前也要留意，iStore明確說明，特賣會商品提供自購買日起7日有限保固，非人為故障可維修，但恕不接受退、換貨。
Apple官網可買認證整修品
除了通路福利機，Apple台灣官網也有「認證整修品」專區，Apple官方指出，認證整修產品包含一年保固、完整功能測試，目前官網有Mac、iPad與配件等可選擇。Apple官網也說明，認證整修品通過測試與認證，價格皆含稅與運送費用，並提供免額外付費運送服務；若想進一步延長保障，也可加購AppleCare+。
從價格來看，iMac整修品大多約為全新官網售價85折，iPad整修品價差較明顯，尤其iPad Air第5代整修品13000元，對照現售11吋iPad Air M4入門款24900元，等於省下近1.2萬元。MacBook Pro整修品14吋M4 Pro約6萬元起。24吋iMac M4入門款，官網售價49900元，整修品價格42200元，價差7700元，但商品皆為售完為止。
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蘋果近期調整台灣官網多款產品售價，包含MacBook、iPad與Mac桌機系列，部分機型漲幅達數千元至上萬元，讓果粉直呼吃不消。若不介意購買福利品，蘋果經銷通路iStore宣布，將於7月6日至7月8日一連3天舉辦「2026夏季特賣會」，地點在台北新光三越信義新天地A9館B2法雅客藝文空間。
根據iStore活動頁面，這次特賣會主打Mac、iPhone、iPad、AirPods Max與Apple配件等指定福利品優惠，主機最低4折起、周邊配件最低219元起，商品數量與實際機型以現場為準，售完可能提前結束。
以部分福利品為例，M4 MacBook Air 15吋、16GB記憶體、256GB容量，原價41900元，特賣價22900元，等於現省19000元；M3 iPad Air 11吋128GB Wi-Fi版，原價19900元，特賣價12500元，省下7400元；iPhone16 128GB則由原價32900元下殺至19740元，約為6折價。
iStore提醒，7月6日活動首日採排隊發放號碼牌、分場次入場，上午10時10分起於新光三越信義新天地A9館1樓東側門，依排隊順序發放號碼牌，每日150張、每人限領1張。入場後每人限購1台主機，Mac、iPhone、Apple Watch、iPad擇一，單梯次選購時間為50分鐘，包含30分鐘選購與20分鐘交機檢測。
7月7日改為自由入場制，時間為上午11時10分至晚上9時，最後入場時間為晚上8時10分；7月8日同樣自由入場，時間為上午11時10分至晚上7時，最後入場時間為晚間6時10分。若商品售完，活動將提早結束，不另行通知。不過，消費者下手前也要留意，iStore明確說明，特賣會商品提供自購買日起7日有限保固，非人為故障可維修，但恕不接受退、換貨。
Apple官網可買認證整修品
除了通路福利機，Apple台灣官網也有「認證整修品」專區，Apple官方指出，認證整修產品包含一年保固、完整功能測試，目前官網有Mac、iPad與配件等可選擇。Apple官網也說明，認證整修品通過測試與認證，價格皆含稅與運送費用，並提供免額外付費運送服務；若想進一步延長保障，也可加購AppleCare+。
從價格來看，iMac整修品大多約為全新官網售價85折，iPad整修品價差較明顯，尤其iPad Air第5代整修品13000元，對照現售11吋iPad Air M4入門款24900元，等於省下近1.2萬元。MacBook Pro整修品14吋M4 Pro約6萬元起。24吋iMac M4入門款，官網售價49900元，整修品價格42200元，價差7700元，但商品皆為售完為止。