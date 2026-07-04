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▲台積電董事長魏哲家(圖/美聯社/達志影像)

▲台積電（圖／財訊雙週刊）

中華民國外交部發布新聞稿宣布，為強化服務在美台商及僑民、促進雙向投資，決定在美國設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正如火如荼進行中。據了解，第一任鳳凰城經文處長人選，將由現任外交部長辦公室主任出任。饒富趣味的是，焦國恩的雙胞胎弟弟，目前正擔任外交部，兄弟倆一個即將外派新據點、一個坐鎮北美業務核心，堪稱外交圈罕見的「兄弟檔」組合。隨著駐鳳凰城辦事處成立，台灣在美國的駐外館處數量將一舉增加至，包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島，佈局範圍相當完整。對此，已表態對此表示歡迎。這項決策背後，其實與台積電在當地的投資布局密不可分。台積電自赴亞利桑納州設廠以來，已數度擴大投資規模，成為推動這波外交佈局的重要背景因素。外交部長林佳龍先前就已透露，正考慮在亞利桑那州設立新辦事處，如今正式拍板定案。外交部指出，鳳凰城作為亞利桑那州首府，同時也是美國西南部快速發展的重要城市。隨著台灣半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成，成為台美攜手打造可信賴、高韌性科技產業鏈的重要基地。新聞稿進一步說明，考量，以及等多重因素，最終決定在鳳凰城新設辦事處。未來駐鳳凰城辦事處將有助於強化台灣與亞利桑那州及鳳凰城市政府之間的聯繫，即時回應台商投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及人民交流等領域的合作。值得一提的是，已於去年底開航航線，目前每週提供航班，象徵台灣與當地的往來聯繫已提前跟上腳步。根據報導，台積電位於亞利桑那的晶圓廠，目前至少有，其中不少人來自台灣，這批派駐當地的台籍工程師與眷屬，已在當地自成一個具規模的，也是催生設立辦事處的重要現實需求之一。近期美國總統也頻頻公開談論晶片議題，他表示台積電位於亞利桑那州的廠區將，並自稱在他卸任前，美國晶片的。對於這項說法，台積電方面則選擇不予置評。值得注意的是，川普針對美國晶片市占率的具體數字說法，近期已多次出現變化，前後論述並不一致，市場對此仍持觀望態度。