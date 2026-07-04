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生產3萬輛車「零事故」！AI機器人取代造車廠工人

▲Figure人形機器人已經將AI與機器人進行緊密的結合，走入工廠與倉儲環境，靈活執行具體且複雜的工作。（圖／Youtube＠Figure）

▲Figure 02能輕鬆將車身鈑件精準放置到指定焊接工位，成功參與了超過 30,000 輛 BMW X3 的生產流程，創造零安全事故的驚人紀錄。（圖／Youtube＠Figure）

次世代AI機器人近期登場！解鎖更複雜物流任務

▲現代化汽車工廠中，大量零組件通常是以大型容器混合運送，內部零件往往處於未分類、未排序的凌亂狀態，但Figure 03能夠透過視覺系統進行精準辨識分類。（圖／Youtube＠Figure）

AI 世代席捲全球，現在就連傳統藍領工作都開始面臨搶工作的壓力測試！德國汽車巨頭 BMW 集團（BMW Group）近日投下科技震撼彈，宣布與矽谷機器人新創公司 Figure AI 深化合作，正式將次世代人形機器人「Figure 03」進駐位於美國南卡羅來納州的 Spartanburg 工廠，幾乎整條產線都能透過機器人完成，這些不用休息吃飯的AI機器人大軍，或許很快就將衝擊全球生產線！全球汽車產業仍在爭論人工智慧將如何改變未來製造業時，BMW 已經用實際行動給出了答案。傳統的 AI 轉型大多停留在虛擬層面，例如大數據分析、雲端預測或數位孿生模擬；而本項戰略的核心 Physical AI（實體人工智慧），則是將強大的數位 AI 能力與實體機械設備、人形機器人進行深度整合。讓 AI 不再只是螢幕上的數據，而是能真正走入工廠與倉儲環境，靈活執行具體且複雜的工作。BMW 與加州 Figure AI 的合作，在前一年成功部署了前代人形機器人 Figure 02，當時它被派往 Spartanburg 工廠的車身車間，主要負責將車身鈑件精準放置到指定焊接工位。這項工作過去高度仰賴人力，不僅高重複性、耗費重體力，更伴隨著潛在的職業傷害風險。在長達 10 至 11 個月的實際測試期間，Figure 02 成功參與了超過 30,000 輛 BMW X3 的生產流程，期間創下「零故障、零安全事故」的驚人成績。延續前代的成功，近期登場的 Figure 03 挑戰了難度更高、需要更強大手腦協調與辨識能力的物流分揀任務。在現代化汽車工廠中，大量零組件通常是以大型容器混合運送，內部零件往往處於未分類、未排序的凌亂狀態。在FigureAI於今年7月釋出的最新影片中，Figure 03能透過先進的視覺系統進行精準辨識與抓取，將凌亂的零件逐一分類放入特定的「Sequencing Trolley（排序推車）」中。完成分揀後，這些推車會由自動拖車系統（Automated Tugger Train）或智慧運輸機器人（STR）接手，依據組裝順序精準送達組裝產線。當任務完成後，機器人還會自動走回無線充電站幫自己充電。這套流暢的自動化流程，完美實現了汽車製造業夢寐以求的「Just In Sequence（準時化順序供料）」模式。BMW 強調，這類高度重複、枯燥且對人類身體負荷極大的工作，正是人形機器人最能發揮價值的核心場景，不僅提升整體物流效率，也保障了產線供料的精準度。