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▲梅西這次的「偷襲」來得突如其來，但這對於撲救技巧並非完全學習自正規學院派的沃齊尼亞來說，也只是小兒科。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強阿根廷隊與維德角隊在常規90分鐘內戰成1：1平手，最終阿根廷在延長賽以3：2艱難淘汰維德角，驚險挺進16強。此役在常規時間內卻出現有趣的一幕，引起外界熱議，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在對方40歲老將門將沃齊尼亞（Vozinha）還在布置人牆時，突然起球實施「偷襲」自由球直接攻門，在賽後引發全球球迷的激烈論戰。這起爭議事件發生在常規時間的僵持階段。當時梅西率先破門幫助阿根廷取得領先，但韌性驚人的維德角隊隨後頑強扳平比分，導致衛冕軍久攻不下，全隊陷入苦戰。此時阿根廷在進攻前場獲得一次位置極佳的自由球機會。當時維德角門將沃齊尼亞正靠在門柱旁，極其專注地揮手指揮隊友搭建防守人牆。未料在主審裁判鳴哨後，梅西敏銳地捕捉到沃齊尼亞站位偏離、且人牆尚未完全成形的防守空隙，不等維德角防線準備就緒，便直接起腳大弧度攻門。儘管梅西這次的「偷襲」來得突如其來，但這對於撲救技巧並非完全學習自正規學院派的沃齊尼亞來說，也只是小兒科，很快用驚人反應神經、飛身躍起將皮球單手擋出，完成了一次極其關鍵的極限神撲，成功化解失球險情。這記突襲自由球在賽後迅速成為社群平台上的焦點，許多不滿的球迷紛紛發聲，指責梅西此舉是「搞偷襲、投機取巧」，有違運動家精神。不過，梅西的這記快發自由球「完全在規則之內」。原因在於，當時主審裁判已經明確鳴哨示意可以開球，只要裁判鳴哨，進攻方就擁有自由選擇開球時機的權利，並不需要等待防守方人牆布置完畢。世足歷史上也有相同的經典範例。在1998年法國世界盃的8強淘汰賽中，丹麥隊在開場僅3分鐘時就透過一次完全相同的「快發自由球」攻破了奪冠大熱門巴西隊的大門，當時該進球同樣被判定完全合法有效。儘管維德角隊最終在延長賽遺憾落敗，結束了本屆世界盃的驚奇征程，但老門將沃齊尼亞在此役一戰封神。他全場瘋狂貢獻8次神級撲救，本屆世界盃累計撲救次數已達18次，高居所有守門員第3名。賽後，沃齊尼亞驕傲地表示：「很多人賽前都覺得阿根廷會輕鬆屠殺我們，但我為隊內所有小伙子、也為我自己感到無比自豪。我們憑藉這場比賽，讓維德角這個國家被全世界看見。現在，全世界都知道維德角在地圖上的哪裡了。」這名40歲的鋼鐵門將強調，全隊已經傾盡所有、交出了毫無保留的完美表現，並由衷祝願接下來的奪冠熱門球隊一切順利。