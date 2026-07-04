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▲日本知名靈媒山口彩（圖／截自tokyo-sports）

高物價 ：情況將持續一段時間

：情況將持續一段時間 地緣衝突 ：各地將爆發戰事

：各地將爆發戰事 天災風險 ：可能發生大地震

：可能發生大地震 颱風活動 ：她預測今年颱風活動將相當頻繁，若算入較小型颱風，全年數量可能 接近20個

：她預測今年颱風活動將相當頻繁，若算入較小型颱風，全年數量可能 社會治安 ：年底可能發生一起「駭人聽聞」的重大犯罪事件

：年底可能發生一起「駭人聽聞」的重大犯罪事件 ※【

※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

日本知名靈媒，曾多次亮相TBS電視台《USO!? Japan》、《爆料問題之爆天！》等節目，近日在東京新宿舉辦一場名為「第三次奇蹟——連接未來與人際關係的聚會」茶會活動，分享她對2026年下半年的整體展望。山口彩今年曾在媒體投書中提及，美國職棒大聯盟球星「極有可能在2026年迎來第二個孩子」。大谷翔平隨後於日本時間在Instagram上宣布第二胎誕生的消息，這項說法巧合應驗，也讓山口彩在粉絲圈的討論度水漲船高。在這次茶會活動中，山口彩再度被問及對大谷翔平的看法，她表示：「我擔心的是傷病即將到來。我認為傷病會增加。」針對日本職棒整體走向，山口彩也提出個人看法，她推測：「那些被寄予厚望的人可能會表現不佳，而那些不被看好的人卻會表現出色。」她也提到，或許來自岩手地區或其他寒冷地區，會有新星球員意外崛起。談到日本政壇，山口彩則指出，現任內閣「制定了各種計劃，但沒有一個真正落實」，這也是她認為支持率下滑的原因。她進一步表示：「我認為是時候培養一位新的首相了」，並暗示下一任首相人選會出現在內閣中，形容對方「說話不帶感情色彩」，個人相當看好。針對2026年下半年整體趨勢，山口彩做出以下幾項預測：