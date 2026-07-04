日本知名靈媒山口彩，曾多次亮相TBS電視台《USO!? Japan》、《爆料問題之爆天！》等節目，近日在東京新宿舉辦一場名為「第三次奇蹟——連接未來與人際關係的聚會」茶會活動，分享她對2026年下半年的整體展望。
山口彩今年1月15日曾在媒體投書中提及，美國職棒大聯盟球星大谷翔平「極有可能在2026年迎來第二個孩子」。大谷翔平隨後於日本時間6月20日在Instagram上宣布第二胎誕生的消息，這項說法巧合應驗，也讓山口彩在粉絲圈的討論度水漲船高。
談大谷翔平：擔心傷病即將到來
在這次茶會活動中，山口彩再度被問及對大谷翔平的看法，她表示：「我擔心的是傷病即將到來。我認為傷病會增加。」
職棒預測：黑馬球員恐意外竄起
針對日本職棒整體走向，山口彩也提出個人看法，她推測：「那些被寄予厚望的人可能會表現不佳，而那些不被看好的人卻會表現出色。」她也提到，或許來自岩手地區或其他寒冷地區，會有新星球員意外崛起。
政治預言：現任內閣支持度下滑 將出現新首相
談到日本政壇，山口彩則指出，現任內閣「制定了各種計劃，但沒有一個真正落實」，這也是她認為支持率下滑的原因。她進一步表示：「我認為是時候培養一位新的首相了」，並暗示下一任首相人選會出現在高市早苗內閣中，形容對方「說話不帶感情色彩」，個人相當看好。
下半年展望：物價高、颱風多、地震頻傳
針對2026年下半年整體趨勢，山口彩做出以下幾項預測：
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談大谷翔平：擔心傷病即將到來
在這次茶會活動中，山口彩再度被問及對大谷翔平的看法，她表示：「我擔心的是傷病即將到來。我認為傷病會增加。」
職棒預測：黑馬球員恐意外竄起
針對日本職棒整體走向，山口彩也提出個人看法，她推測：「那些被寄予厚望的人可能會表現不佳，而那些不被看好的人卻會表現出色。」她也提到，或許來自岩手地區或其他寒冷地區，會有新星球員意外崛起。
政治預言：現任內閣支持度下滑 將出現新首相
談到日本政壇，山口彩則指出，現任內閣「制定了各種計劃，但沒有一個真正落實」，這也是她認為支持率下滑的原因。她進一步表示：「我認為是時候培養一位新的首相了」，並暗示下一任首相人選會出現在高市早苗內閣中，形容對方「說話不帶感情色彩」，個人相當看好。
下半年展望：物價高、颱風多、地震頻傳
針對2026年下半年整體趨勢，山口彩做出以下幾項預測：
- 高物價：情況將持續一段時間
- 地緣衝突：各地將爆發戰事
- 天災風險：可能發生大地震
- 颱風活動：她預測今年颱風活動將相當頻繁，若算入較小型颱風，全年數量可能接近20個
- 社會治安：年底可能發生一起「駭人聽聞」的重大犯罪事件
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※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。