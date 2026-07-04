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中國大陸海警局今（4）日上午稱，海警秀山艦編隊自即日起接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域依法展開「執法巡查」。對此，陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利，強烈譴責對岸海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定行為。陸委會今日表示，針對中共海警局今日發布訊息，宣稱「海警秀山艦編隊自即日起接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域依法展開執法巡查」等言論，台灣政府提出嚴正駁斥，並對中共海警破壞現狀及區域穩定的行為，予以強烈譴責。陸委會說明，中共在台灣以東海域不存在任何主權及相關權利，中共在此海域沒有管轄權，中共所有公務艦艇在此也沒有執法權力。中共所有號稱「執法巡查」的行為，本質上就是違反國際法的擴權並破壞區域穩定。陸委會強調，「違法的行為」做再多次還是違法，也不會被國際承認。陸委會表示，面對中共升高區域危險的行為，我國海巡署與相關部會，將以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。台灣政府將持續與全球民主友盟國家緊密合作，共同捍衛這片海域的航行自由及航道安全，堅決反制任何以武力或脅迫改變國際秩序的惡劣行徑。