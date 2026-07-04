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阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在率隊於延長賽擊敗維德角、驚險晉級世界盃16強後，賽後的一場混采區互動意外成為媒體焦點。面對長期以來圍繞在他與阿根廷記者索菲·馬丁內斯（Sofi Martinez）之間的無端緋聞，梅西選擇以幽默且大方的方式親自回應，成功化解輿論壓力。事件起因於2022年卡達世界盃期間，馬丁內斯曾對梅西說出「你觸動了每一個阿根廷人」的深情告白，當時梅西注視對方的溫柔眼神在網路瘋傳，隨即引發各界對於兩人關係的臆測。儘管此類傳聞毫無根據，但坊間仍不時翻炒，甚至有謠言指稱，部分球員因擔心梅西妻子安東內拉（Antonela Roccuzzo）不悅，而刻意避免接受該記者的採訪。在此次與維德角的比賽後，梅西在混采區主動對著馬丁內斯調侃道：「之後他們又會說我沒跟你打招呼，說我看你了或沒看你。我看了你有評論，我跟你打招呼也有人說。」梅西隨後帶著笑意，鄭重地向大眾澄清：「其實我看你就是單純看你，跟你打招呼也只是單純跟你打個招呼，別過度解讀。」 這一席話不僅展現了球王的氣度，也直接粉碎了外界長期以來的不實揣測。馬丁內斯聽後心領神會，感激地回應：「謝謝，我非常珍視這個。」事實上，梅西的妻子安東內拉對此事的態度極為大氣。馬丁內斯透露，當網路上惡意謠言滿天飛時，安東內拉曾親自聯繫她傳遞支持：「索菲，別擔心，別理會那些蠢話。」馬丁內斯表示，這則來自安東內拉的訊息對她意義深遠，讓她能在謠言漩渦中獲得極大的寬慰。梅西此次主動澄清，也讓馬丁內斯深感敬佩：「他根本沒有必要澄清什麼，但他依然這麼做了，只為了說明我們彼此之間毫無問題。」