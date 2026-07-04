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台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（4）日拒絕美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊下放小聯盟的選項，選擇成為自由球員身份，未來動向備受矚目。不少球迷疑惑，為何球季中費爾柴德就能恢復「自由身」，依照大聯盟現行規定，大聯盟年資滿3年的球員，被指定讓渡（DFA），若期間未有球隊承接，可以拒絕下放小聯盟，成為自由球員。現年30歲的費爾柴德季未從大聯盟出發，但在3A手感火燙，順利於5月30日被拉上大聯盟。回到最高殿堂後，費爾柴德未能延續好手感，14場出賽中，他僅繳出.158/.407/.158 的低迷打擊三圍，攻擊指數（OPS）僅有0.565。雖然他在27個打席中展現了不錯的選球眼、選到7次保送，但與此同時卻狂吞了14次三振，6月27日，守護者隊決定將新秀英格爾（Cooper Ingle）升上大聯盟，將費爾柴德指定讓渡（DFA）。DFA英文全名為「Designated For Assignment」，中文譯作「指定讓渡」，其意思為當球隊需要調整40人名單時，會將某球員暫時移出，是球團調整戰力時最常用的行政程序。遭DFA後續有7天決定未來去向，其中包含3個結果，分別是「被交易」、「下放原球隊小聯盟」、「釋出成為自由球員」。旅美好手鄭宗哲今年季前遭遇4次DFA，從海盜隊、光芒隊、大都會隊到國民隊，最終紅襪隊「承接」鄭宗哲，進入紅襪隊40人名單，開季雖然從小聯盟出發，但近期梅爾（Marcelo Mayer）進入傷兵名單而升上大聯盟，也解鎖生涯首安、首打點。而費爾柴德經過7天讓渡程序，期間無球隊承接、交易，按規定應被「下放原球隊小聯盟」，但由於費爾柴德已經累積3年大聯盟年資，因此他可以拒絕球隊安排，直接成為自由球員。依照規定，擁有超過5年大聯盟年資的球員可以拒絕下放小聯盟，大聯盟年資超過3年，或曾被無條件讓渡過的球員，也同樣擁有拒絕下放的權利，可直接轉為自由球員。