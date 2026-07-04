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「此刻他們只是患者！」 女護理師無懼宗教禁忌

誓言終身奉獻醫療

泰國東北部穆達漢府（Mukdahan）2日發生一起重大車禍，一名年僅11歲的男童，私自開走父母的皮卡貨車上路，失控衝撞路邊正在進行朝聖的僧侶隊伍，結果造成10名僧侶死亡。事發後，一位資深女護理師在現場搶救傷患，打破泰國佛教「女性不得觸碰僧侶」的戒律，獲得泰國社會關注，也受到許多網友稱讚。根據《法新社》報導，車禍當下共有35名僧侶及5名世俗信徒組成朝聖隊伍，沿著穆達漢府的一處道路進行徒步遊行與誦經，不料被駕駛皮卡貨車的男童失控衝撞，最新統計已有10名僧侶死亡，另有10餘人受傷，包括2位傷勢嚴重者仍有命危之虞。值得注意的是，車禍發生當下，一位61歲的女護理師薇瓦特（Wiwat Laonoi）正好路過現場。面對滿地重傷的僧侶，她沒有絲毫猶豫，立即上前展開急救。在泰國，女性觸碰僧侶被視為極大的宗教禁忌，薇瓦特透露當時周圍的人不斷大喊「等一下！那是僧侶！」想要阻止她，但她立刻反駁說「那不重要，現在他們只是患者！」薇瓦特表示，當時情況危急，救護車都還沒趕到，除了她之外現場沒有其他專業醫療人員，「我告訴自己必須保持冷靜」，她逐一檢查傷者的脈搏、為心跳停止的僧侶進行心肺復甦術，並同時與當地醫院保持聯繫，調度救護車輛，在傷患之間奔波搶救，盡可能搶救更多生命。薇瓦特透露自己將在今年9月退休，但即使離開了正式崗位，她仍打算在醫療資源匱乏的偏遠社區繼續擔任志工。對於這次挺身而出意外受到關注，薇瓦特強調「作為一名泰國人，更作為一名護理師，我為自己感到無比驕傲。因為我能夠運用這輩子累積的專業知識，去拯救同為人類的生命」。這起事件在泰國社會引發廣泛討論，大多數網友都對薇瓦特的果斷與大愛給予高度讚賞，認為在生死關頭，拯救生命的重要超越了所有宗教的禁忌。