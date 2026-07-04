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▲瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇認為，維德角的整體發揮與表現甚至超越了衛冕軍阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，非洲島國維德角雖以2：3惜敗衛冕軍阿根廷，黑馬之旅正式畫下句點，但他們的表現卻贏得全世界尊重，甚至連向來心高氣傲、被稱為「狂人」的瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）也罕見折服。伊布賽後盛讚，維德角這趟世界盃征程已足以寫進歷史，他們面對阿根廷毫不怯場，踢得坦蕩又有風骨，甚至直言：「某些時刻，他們比阿根廷踢得更強。」作為賽後的客座評論員，伊布在講評這場賽事時，難得收起了平時桀驁不馴的霸氣，用充滿敬意的語氣為維德角的世界盃之旅下了註解。「沒錯，這會成為一段載入史冊的故事。」伊布感性地表示，對於這支世界盃新軍而言，能不能拿下大力神盃早已經不是重點，他們在這段征程中所展現出的奮戰精神，本身就足夠動人。「比起那些奪冠的高光時刻，這類動人的黑馬故事往往更讓人久久回味。而這次世界盃之旅，對維德角而言，本身就是歷史性的絕對高光。」攤開維德角本屆賽事的對戰紀錄，這支在所有參賽國中「國土面積最小」的隊伍，從小組賽到淘汰賽，所遭遇的對手分別是西班牙、烏拉圭與阿根廷。這三支球隊皆是曾經奪下世界盃冠軍的傳統頂級強權，但維德角卻在他們面前展現了令人驚嘆的戰術素養。「誰能料到他們能打出這樣的表現？第一次踏上世界盃正賽舞台，就成功從預選賽突圍。」伊布對於維德角在強敵環伺下依舊能踢出屬於自己的足球風格感到不可思議。他進一步強調：「他們全程踢出了有風骨的足球。今天這場對決，他們踢得坦蕩體面，絲毫沒有怯場，甚至在某些時刻『比阿根廷踢得更好』，這點我完全認同。」能讓眼光極高的伊布說出「踢得比阿根廷更好」，維德角這支非洲黑馬無疑已經在本屆世界盃留下了最濃墨重彩的一筆。他們的出局不是失敗，而是贏得世界足壇尊重的榮耀加冕。