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集結國內外30組重磅卡司 泰日人氣主唱跨海助陣

接力花火節閉幕 澎湖秋季國旅一路玩到11月

澎湖花火節5月4日開幕，一連舉辦4個月至8月25日結束。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處在最後一周，8月21至23日在隘門沙灘舉辦「澎大海沙灘音樂祭」，力拚延長再增加觀光人潮，目標再吸引1萬人。另，花火節首月觀光成效不如以往，澎管處表示，適逢端午假期與去年同期月份不同，也會影響比較基準。澎大海沙灘音樂祭三天活動共集結30組國內外人氣歌手與樂團，包含金曲天團告五人、華語復古浪漫指標icyball冰球樂團、曖昧系樂團甜約翰、賽博台客樂團美秀集團，以及搖滾樂團康士坦的變化球等重量級卡司，以及傻子與白痴、溫室雜草、公館青少年、海豚刑警等當代人氣樂團齊聚。更有日本知名動畫「死神」「排球少年」等主題曲的原聲主唱IKE，以及泰國人氣新星YourMOOD。澎管處今在西門紅樓前廣場舉辦記者會，並邀請將參與音樂祭的樂團「粗大Band」與「P!SCO」限定搶先聽演出，不少樂迷頂著高溫日曬齊聚，直呼過癮。觀光署主任秘書黃易成表示，澎湖一直是臺灣夏天最具代表性的海島旅遊目的地，而音樂祭地點更是世界最美麗海灣—隘門林投沙灘，希望結合音樂讓更多年輕族群享受澎湖之美。澎湖副縣長林皆興也提到，隘門林投沙灘是綿延數公里的金黃色沙灘，8月23日聽完澎大海沙灘音樂祭後，也歡迎大家多停留兩天，25日就是澎湖國際海上花火節閉幕場次，下半年還有澎湖追風音樂燈光節、自行車101K活動、菊島澎湖跨海馬拉松等活動，讓旅客從夏天一路玩到11月。不過，澎湖花火節首月觀光人潮卻不如往年熱絡，根據澎湖縣政府旅遊處統計，今年5月觀光人數14萬7896人次，與去年5月的17萬1886人次相比，減少約2.4萬人。澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡指出，去年5月適逢端午連假，今年端午連假在6月比較基準略有不同；再者，國人海外旅遊熱絡，也影響到國旅市場。