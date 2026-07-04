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基隆幼兒園虐童案引發社會關注，民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋今（4）日表示，市府沒有在第一時間提供完整安置、心理輔導與法律協助，卻急著召開懲處記者會，彷彿只要公布裁罰，事情就可以告一段落；此外，他拋出五項訴求，包含主動協助家長完整調閱相關影像、提供受害兒童與家庭心理諮商、提出完整轉園與安置方案、建立專責窗口、公開說明後續調查時程與範圍。童子瑋指出，依家長公開說法，調閱影片過程問題連連，一下說硬碟有問題，一下又更換觀看場地，讓家長在已經非常痛苦的情況下，還要反覆承受行政程序的不安與壓力；他質疑，謝國樑市長領導的市政府，究竟有沒有真正看見家長的需求？童子瑋表示，孩子在幼兒園遭到虐待、施暴，每一位家長最需要的，是包括完整調閱影像、確認孩子受害情形、安排後續安置與轉園、提供心理輔導及法律等相關支持，而不是讓家長一次次面對不確定。他說，事件發生後，謝市長召開了四次會議，但並沒有在第一時間提出完整的協助方案，甚至在後續調查尚未完成前，就急著召開記者會說明懲處，營造「已經處理完畢」的印象。童子瑋強調，兒虐事件不能只用懲處結案，因此他嚴肅要求市府看見家長的焦急，儘速回應受害家庭需求，立即提供五項協助：第一，主動協助家長完整調閱相關影像，所有流程都應以家長便利、資訊透明為原則；第二，提供受害兒童與家庭心理諮商、創傷輔導與後續追蹤，不能讓孩子和家長獨自承受傷害。童子瑋進一步表示，第三，應該建立專責窗口，協助家長處理驗傷、報案、提告、法律扶助與行政申訴程序；第四，提出完整轉園與安置方案，由市府主動協調，而不是只讓家長想辦法；第五，公開說明後續調查時程與範圍，不能在調查尚未完成前，就用記者會塑造事情已經處理完畢的印象。童子瑋表示，謝國樑市長過去以「小愛爸爸」形象參選，任內也大費周章成立兒少處，但如果這些只有話題、活動與包裝，真正面對兒虐事件時，市府卻沒有積極、細緻、完整的服務來協助家長，那麼基隆的兒少政策就只是徒有其表，重視兒少，不是把口號掛在牆上；重視兒少，是當孩子受傷、家長無助的時候，市府要第一時間站出來承擔責任。童子瑋強調，基隆的孩子需要的，不是口號，不是包裝，也不是光鮮亮麗的形象，而是真正有人願意傾聽、負責，把孩子的安全放在第一位，讓每一個家庭都能安心把孩子交給這座城市，讓每一個孩子都能在基隆安心長大。