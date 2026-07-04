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▲除了加拿大的歷史性突破，擁有新生代黃金陣容的北歐勁旅挪威，也成功打破了長達28年的魔咒，自1998年法國世界盃之後，首度重返世足賽的16強淘汰賽階段。（圖／美聯社／達志影像）

▲由隊長薩拉赫（Mohamed Salah）領軍的埃及國家隊，在本屆賽事同樣展現了強大的韌性，他們上一次在世界盃闖入第二輪淘汰賽，已經要追溯到遙遠的1938年。（圖／路透／達志影像）

▲首次在世界盃寫下主場驚奇的楓葉軍團加拿大，在本屆賽事中展現了近年突飛猛進的北美足球實力，成功打破隊史百年魔咒，隊史「歷史首度」殺入世界盃16強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽激戰落幕，萬眾矚目的16強名單正式出爐！相較於4年前的卡達世界盃，本屆賽事的晉級版圖迎來大洗牌。在列強廝殺後，共有9支傳統勁旅成功捍衛了地位，連續兩屆挺進16強；然而，也有7支上屆表現亮眼的球隊黯然出局，將舞台讓給了包含「歷史首度晉級」的加拿大在內的7支新面孔，為本屆賽事注入了全新的話題在世界盃這個充滿變數的最高殿堂，能夠連續兩屆殺入淘汰賽，絕對是球隊硬實力的最佳證明。本屆賽事中，衛冕軍阿根廷、上屆亞軍法國，以及英格蘭、巴西、葡萄牙、西班牙等奪冠大熱門，依舊展現了強大的統治力，順利從戰況激烈的小組賽中脫穎而出。除了上述的傳統豪強，上屆締造非洲奇蹟的摩洛哥、地主國之一的美國，以及向來表現沉穩的十字軍團瑞士，也成功延續了四年前的氣勢，連續兩屆鎖定了16強的寶貴席位。足球場上有人歡喜自然有人愁。四年前在卡達大放異彩的幾支球隊，本屆卻遭遇了嚴峻的考驗。上屆殺入四強的「格子軍團」克羅埃西亞、傳統強權荷蘭，以及亞洲雙雄日本與韓國，本屆皆在小組賽階段遭遇亂流，遺憾未能再次躋身16強之列。此外，擁有神鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）坐鎮的波蘭、澳洲以及非洲勁旅塞內加爾，也同樣無緣晉級淘汰賽。這7支球隊的落馬，再次印證了世界盃賽場上競爭的殘酷與瞬息萬變。在本屆替換上位的7支16強新面孔中，最令人熱血沸騰的莫過於地主國之一的加拿大。這支近年來實力突飛猛進的北美勁旅，不僅打破了隊史紀錄，更是「歷史首度」闖入世界盃的16強淘汰賽階段。除了加拿大的歷史性突破，挪威也打破了自1998年以來的魔咒，在新生代球星的帶領下重返淘汰賽；而由薩拉赫（Mohamed Salah）領軍的埃及，更是寫下了睽違88年（自1938年後）再度殺入世界盃第二輪的史詩級成就。至於比利時、墨西哥、哥倫比亞（皆為2018年後首次）與巴拉圭（2010年後首次）等實力派球隊，也成功在今年找回狀態，重返16強的榮耀行列。從各洲分布來看，中北美共有3隊晉級，分別是墨西哥、美國與加拿大；南美洲則有巴西、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭4隊闖進16強，雖然厄瓜多遭淘汰，但整體仍保有強大競爭力。非洲原本共有9隊參賽，進入16強後僅剩摩洛哥與埃及2隊；歐洲則從13隊減少至7隊，包括瑞士、比利時、西班牙、法國、英格蘭、挪威與葡萄牙，仍是16強最大勢力。本屆16強名單如下：中北美為墨西哥、美國、加拿大；南美為巴西、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭；非洲為摩洛哥、埃及；歐洲則有瑞士、比利時、西班牙、法國、英格蘭、挪威、葡萄牙。