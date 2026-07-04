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▲黃偉哲與韓國首爾的地下街商家團體代表合影。(圖／南市府提供)

▲黃偉哲致贈台南芒果給地下街商圈代表。(圖／南市府提供)

為拓展臺南國際能見度，深化臺韓交流，臺南市政府農業局在4日與韓國首爾的地下街商家團體、台灣入境旅遊協會共同簽署三方合作備忘錄（MOU），市長黃偉哲除出席見證外。也期盼未來三方將攜手合作，規劃以地下街商店空間為平台，建立臺南推廣農產、觀光、文化及城市品牌的重要海外據點，並將開展一種完全創新形態的城市海外行銷模式。黃偉哲表示，韓國一直是臺南重要的國際交流夥伴，更是臺南積極希望拓展農產及觀光的重要市場。地下鐵每日運量龐大，是韓國最重要的大眾運輸系統之一，今年6月訪韓時曾拜會首爾地下街商家團體，發現大家的想法頗為契合，也感謝商家們的鼎力支持，促成今天的合作。黃偉哲認為，未來臺南將與地下街商圈建立常態合作，以商圈現有設施宣傳臺南或推介販售臺南農特產品，把臺南的城市品牌直接推廣到韓國民眾日常生活中，不僅有助提升臺南國際知名度，也能吸引更多韓國旅客採購到臺南好物，並且來到臺南旅遊、消費，進一步帶動地方經濟與觀光發展。黃偉哲指出，這次的三方合作象徵政府、企業與民間共同推動跨國交流新模式，未來也將持續深化農業、觀光、文化、運動及產業等多元合作，創造更多雙贏成果。黃偉哲也說，未來將整合市府各局處資源，期望規劃多元化的主題展示內容，包括臺南四季旅遊、美食文化、節慶、運動賽事、藝文展演等，透過展區內容讓首爾民眾每次經過，都能看見不一樣的臺南。現在，我們把臺南故事帶進韓國，未來，我們更期待把韓國朋友帶來臺南。黃偉哲近年帶領市府團隊積極拓展對韓國的友好交流，今年6月黃偉哲訪韓時初次會晤首爾的地下街商家團體，就可行合作方案開展討論，並隨即促成此次的簽署。