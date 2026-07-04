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吉伊卡哇特展來台北了！特製夜市場景搶先看

▲吉伊卡哇台北特展特別設計全新「台灣夜市」主題展區，帶來最有台味的《吉伊卡哇》體驗。（圖／0% Taipei）

▲「CHIIKAWA DAYS 台北特展」由 OMOLABO 主辦，自今日（7/4）起至 9/27 在華山 1914 文創園區開展。（圖／0% Taipei）

限定週邊台灣味超濃！台北特展2款獨家週邊必收

▲「CHIIKAWA DAYS 台北特展」現場有作者 Nagano 親筆創作的「台灣夜市」限定系列。（圖／0% Taipei）

▲本次吉伊卡哇台北特展還推出「吉伊卡哇麻將組」會場限定周邊，今（4）日開放訂購。（圖／0% Taipei）

▲吉伊卡哇台北特展「夜市50cm大玩偶會場限定周邊。（圖／0% Taipei）

CHIIKAWA DAYS 台北特展地點、購票資訊

▲持有特典套票的粉絲還能拿到專屬的「討伐棒」，能與展場內的設施進行影像聲光效果互動。

「CHIIKAWA DAYS 台北特展」今（4）日於台北市華山1914文創園區正式開展，展期一直到9月27日，而且現場還有台灣獨家的「」主題展區與各種台灣味限定周邊，特展將採取門票販售與線上預約制，《NOWNEWS》今日新聞也整理本次吉伊卡哇特展亮點。「CHIIKAWA DAYS 台北特展」由 OMOLABO 主辦，自今（4）日起至 9/27 在華山 1914 文創園區開展，特別設計全新「台灣夜市」主題展區及周邊商品，帶來最有台味的《吉伊卡哇》體驗。展場設計以「衣、食、住、行」四大主題為核心，一步步帶領觀眾走進《吉伊卡哇》角色們的世界。從網咖、拉麵店到監獄與討伐名場面等，總計超過百座立體公仔與巨型雕塑氣偶，生動呈現漫畫經典場景。本次吉伊卡哇台北特展還推出兩款會場限定周邊，也將從今（4）日起開放訂購。現場也有各種 Nagano 親筆創作的「台灣夜市」限定系列週邊可以直接購買收藏。此外，持有特典套票的粉絲還能拿到專屬的「討伐棒」，與展場內的設施進行影像聲光效果互動，體驗與小可愛們一起冒險的驚喜感。「CHIIKAWA DAYS」展覽採線上預約制入場，，特典套票預定5月23日中午12點開賣，一般門票則於6月6日中午12時正式開售。🟡活動日期：2026年7月4日（六）至9月27日（日）📌活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）📌營業時間：■7月4日至7月31日：每日10:00 -19:00（首月提早一小時開館，18:20最後入場）■8月1日至9月27日：每日11:00 -19:00（18:20最後入場）🟡第一波【特典套票】搶先預售📌啟售時間：5月23日中午12:00📌票價：1580元（限量發售）📌套票內容：單人全票1張 + 「討伐棒紀念禮盒」1 組（內含 3 款隨機的 RFID 發光討伐棒 1 款、以及包含特典限定「睡衣派對款」在內的全 9 款角色名牌吊飾套裝）。🟡第二波【一般全票】正式啟售📌啟售時間：6月6日中午12:00📌票價：490 元📌門票禮：附贈入場禮「角色名牌吊飾」1 款（8款隨機，不含睡衣派對款）。🟡限購規定與加碼活動📌限購張數： 7/4 前特典套票每人限購 4 張、一般全票每人限購 4 張。📌快閃活動： 主辦單位預計於5月24日舉辦「開賣慶典快閃活動」。