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在TVBS新聞台服務長達28年的資深主播吳安琪，今年4月遭公司資遣，近日她登上YouTube頻道《媒聽說 KnowNews》，首度公開離開老東家的心情，坦言走進人資室時「離職單根本簽不下去」，更一句「大家討論的不是我，而是心裡頭的傷痛」，道盡無數上班族的心聲。吳安琪透露，本來以為自己可以平靜面對離職，但真正站在人資室的那一刻，手卻遲遲簽不下離職書，她表示遲疑並非怨恨公司，而是驚覺自己28年的職涯將畫下句點，內心百感交集，不過，她也沒有想責怪公司，「公司該付的錢有付給我，這個我就很滿意了。」談到一路走來最珍惜的事情，吳安琪一度在鏡頭前落淚，她回憶，曾有一位觀眾原本正在家中打掃，因為看見她製作的一小時深度專題，放下了手上的掃把，坐下來把整個節目看完，這件事讓她印象深刻，新聞真的能夠影響一個人，因此相信記者工作的意義。對於自己被資遣的事件引發外界震撼，吳安琪認為，大家討論的其實不是她個人，而是將自己在職場上的投入與焦慮投射到這起事件，「是大家心裡頭的傷痛、心裡頭的不平，為自己不平。」引發網友共鳴，認為這就是許多資深上班族的心聲。離開主播台後，吳安琪也展開人生新篇章，她透露目前已投入財經節目製作，正在學習投資理財，幽默笑說正在研究「怎麼把資遣費放大。」雖然28年新聞人生告一段落，但她用更積極的態度迎接下一階段，讓不少人佩服她面對困境時的成熟與豁達。吳安琪是台灣資深新聞主播，畢業於台灣大學農業經濟學系、美國雪城大學廣電碩士，曾任華衛、東森及TVBS新聞台記者、主播，並在TVBS服務長達28年，以沉穩並帶有些幽默的播報風格受到觀眾喜歡，今年4月遭TVBS資遣後開始主持《有話鏡來講》與《下班鏡來講》，持續將人生投入新聞工作中。