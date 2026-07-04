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▲迪化街商圈實施禁菸措施範圍：東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路(含南京西路 239 巷)、北至民生西路所圍之平面區域(含邊界之騎樓、人行道)。（圖 /北市衛生局提供）

台北市持續推動「無菸城市」，台北市衛生局公告，迪化街商圈及心中山線形公園周邊商圈（赤峰街商圈）將自115年8月1日起正式實施全面禁菸，除指定吸菸區外，商圈內全面禁止吸菸。違反規定者，將依《菸害防制法》處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。衛生局表示，為保障民眾免於二手菸危害、打造友善健康的戶外環境，依《菸害防制法》第19條第1項第4款公告兩處商圈為禁菸場所。若場域未設置指定吸菸區，即屬全面禁止吸菸。其中，迪化街商圈禁菸範圍東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路，並涵蓋邊界騎樓及人行道；心中山線形公園周邊商圈禁菸範圍則為東至中山北路二段、西至承德路二段、南至南京西路、北至民生西路，同樣包含騎樓及人行道。衛生局提醒，自8月1日起，凡在上述禁菸區內違規吸菸，將依《菸害防制法》第40條第2項規定，處2,000元以上、1萬元以下罰鍰。目前台北市已設置超過200處指定吸菸區，民眾可利用台北通App內的「指定吸菸區地圖」查詢附近吸菸區位置，避免誤觸法規。衛生局也呼籲，有戒菸需求的民眾可善用戒菸門診、戒菸專線0800-636363，以及各項戒菸服務資源，相關資訊可至台北市政府衛生局官網「菸害防制專區」查詢，透過專業協助逐步遠離菸害。