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面對全球極端氣候，國民黨立委張嘉郡、丁學忠爭取防洪治水預算。經濟部正式核定「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」27項指標性工程與規劃案總經費約45.98億元，第1批次防洪綜合治理工程案件中央補助3.21億元，將率先投入工程測設與用地先期作業，為後續實體工程奠定基礎。張嘉郡表示，雲林作為農業大縣，許多地區長期飽受低窪淹水或排水系統老化之苦，每逢颱風或豪大雨，農民的心血與居民的財產安全都面臨巨大威脅，因此，自進入國會以來，她便持續與經濟部及水利署密集溝通、積極爭取，要求中央必須正視雲林基層的治水需求，從被動修補改為主動防禦。此次計畫核定範圍涵蓋虎尾鎮、斗六市、口湖鄉、北港鎮、元長鄉、四湖鄉、褒忠鄉、東勢鄉、西螺鄉及水林鄉等，重點核定項目包含：虎尾鎮安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程（二期）及青埔抽水站二期治理工程、斗六市外湖排水下游分洪道治理工程，用以有效分流都市區域的暴雨逕流；沿海與低窪地區則核定有口湖鄉尖山大排抽水治理工程（第二期量能擴大）、羊稠厝新建抽水站治理工程，以及北港鎮客子厝大排抽水站暨滯洪池二期治理工程，以提升區域排澇效率；此外，涉及瓶頸段改善的元長鄉元長大排西庄段治理工程與四湖鄉牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第二期治理工程等亦均列入此批次計畫中。張嘉郡強調，治水是跟時間賽跑的工程，拿到核定函只是第一步，她會嚴格監督水利署與地方政府的滾動式檢討進度，確保預算發揮最大效益，針對需要跨年度執行的案件，也會督促執行單位依法確保預算延續性，讓工程如期如質完工。張嘉郡承諾，未來將持續扮演地方與中央最強的橋樑，盯緊後續實體工程費用的編列與執行，讓雲林從山線到海線，都能逐步落實水安全、水環境的永續韌性願景。